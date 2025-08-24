大陸特斯拉Model 3「方向燈撥桿回來了」！還推改裝套件解救老車主

圖文／7Car 小七車觀點

Tesla 在 2023 年 8 月推出小改款 Model 3 Highland，帶來內外設計升級與行路質感改善，但其中兩項變動卻引發高度爭議，其一是排檔撥桿取消，其二則是方向燈撥桿被移除，改由方向盤按鍵取代。這種設計首次在 Model S 與 Model X 出現，卻讓部分駕駛難以適應。經過近兩年市場回饋，Tesla 終於選擇在中國大陸市場調整，重新把傳統方向燈撥桿列為標準配備。

▲目前在中國大陸官方線上購車頁面，所有 Model 3 車型均已標示配備方向燈撥桿。

目前在中國大陸官方線上購車頁面，所有 Model 3 車型均已標示配備方向燈撥桿，顯示這項改動全面落實。同時，Tesla 也宣布將為既有 Highland 車主提供原廠改裝解決方案。這項名為「Model 3 方向盤方向燈撥桿改裝」的配件將於 9 月中旬在 Tesla 線上商店與 App 上架，售價為人民幣 2,499 元（約新台幣 11,200 元），必須由服務中心專業技師安裝，並使用專屬工具完成。

官方照片顯示，新版撥桿外型與即將登場的 Model Y Juniper 相仿，相比於改款前的 Model 3 設計更加纖細俐落。安裝過程中也會同步更換全新方向盤，去除既有的方向燈按鍵模組。Tesla 為了降低成本，會將拆下的舊零件回收再利用。

首波改裝套件僅適用於 2025 年 2 月 7 日之後生產的 Highland 車輛，但官方已承諾後續將擴大支援範圍，讓所有 Highland 車主都能享有此選項。由於 Model 3 是 Tesla 在全球最暢銷的主力車型，外界普遍認為歐洲與北美市場未來也有機會同步開放。至於 Cybertruck、Model S 與 Model X 是否會跟進，目前 Tesla 並未透露。

值得注意的是，在原廠尚未提供方案的兩年間，已有不少第三方廠商介入市場。例如 Enhance Auto 推出的 S3XY Stalks 便廣受車主歡迎，提供更接近傳統操作邏輯的解決方式。如今隨著官方方案登場，Tesla 顯然意識到駕駛體驗對消費者的重要性，並願意調整設計以回應市場需求。

這次的改變不僅象徵 Tesla 與使用者之間的互動，也凸顯即便是強調極簡與前衛設計的品牌，在面對龐大市場回饋時，仍會做出務實妥協。隨著套件逐步推廣，方向燈撥桿勢必將重新成為 Model 3 Highland 的主流標配。