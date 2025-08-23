ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
【周焦點】歐系進口車將漲價　電動三輪車接單　特斯拉新車預告

▲BMW新年式售價蠢蠢欲動即將漲價；Lean Mobility釋出接單訊息；特斯拉新車預告登台。（圖／翻攝自各車廠）

▲BMW新年式售價蠢蠢欲動即將漲價；Lean Mobility釋出接單訊息；特斯拉新車預告登台。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

關稅是否調降還不確定，但BMW新車已經即將漲價，經銷端釋出新年式接單訊息，漲幅從2～15萬不等；討論度極高的台日Lean Mobility三輪電動車終於來了，公告29.9萬企業接單資訊；台灣特斯拉預告下周將帶來新改款的Model X、Model S。

▲BMW新年式售價蠢蠢欲動即將漲價；Lean Mobility釋出接單訊息；特斯拉新車預告登台。（圖／翻攝自各車廠）

▲BMW多款新車漲聲響起，最高幅度15萬。

關稅效應讓消費者都在觀望降價不敢買車，但BMW已經在醞釀調漲售價（連結），包含1、2、3、4、5系列多款車系都有2～3萬長幅調整，而4系列敞篷最高幅度15萬，另還有電動車iX1、iX2、IX等休旅，因應政府新制電池回收政策，也都有2萬漲幅。

▲BMW新年式售價蠢蠢欲動即將漲價；Lean Mobility釋出接單訊息；特斯拉新車預告登台。（圖／翻攝自各車廠）

▲Lean 3開出29.9萬早鳥預購價。

台日合作「電動三輪車」Lean Mobility終於來了（連結）！Lean 3提供企業訂購，當日已吸引不少訂單，售價29.9萬，預計明年8月後開始交車，至於個人一般用戶消費者的預購則會在今年底展開。

▲BMW新年式售價蠢蠢欲動即將漲價；Lean Mobility釋出接單訊息；特斯拉新車預告登台。（圖／翻攝自各車廠）

▲小改款新Model X、Model S下周首度登台亮相。

台灣特斯拉釋出預告，8月26日小改款新Model X、Model S首度登台（連結），也預告這2款新車即將開始交車。改款新Model X、Model S推出搶眼的新色，內裝升級後座影音螢幕，安全輔助駕駛也有優化。

▲BMW新年式售價蠢蠢欲動即將漲價；Lean Mobility釋出接單訊息；特斯拉新車預告登台。（圖／翻攝自各車廠）

▲賓利帶來4款新年式新車。

破千萬賓利新車再多新成員，本周發表新年式Continental GT、Continental GT Convertible敞篷及Flying Spur（連結），為全新第4代車型帶來第2款V8 Hybrid油電動力，增添賓利雙門跑車、4門轎跑陣容，售價1,380萬起。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

