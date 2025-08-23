ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA Crown超帥跑旅」再升級！13萬新台幣就擁有限定套件

▲日本TOYOTA開放Crown車主也能享有70週年套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這下日本消費者不必換新車！日前TOYOTA為了慶祝Crown 70週年，分別推出多款70週年紀念款，不過現在標準款車主也能透過TOYOTA Kinto Factory服務，僅需新台幣13萬也同樣享有70週年限定大禮包！

▲開放跑旅、房車、跨界版的Crown車主，一同慶賀70週年。

日本TOYOTA帶來好消息，就算手上開的不是這次的70週年特仕版，只要是一般 Crown 車主，也能透過 Kinto Factory 升級方案，把你的Crown愛車打造成70 週年限定款。

車款包含帥氣的跑旅Crown Sport、房車Sedan、台灣有賣的跨界Crown Crossover，要價66.2萬日圓，折合新台幣約13萬，就能升級「70th」專屬紀念飾板與照地燈、70週年水晶排檔桿、21 吋消光黑鋁圈、黑色內裝等，營造更高貴的尊榮氣息。

過去特仕版往往只有新車買家能享受，這次TOYOTA 則打破框架，讓既有的 Crown Crossover、Crown Sport 車主都能共享 70 週年限定魅力，不只實用，也讓現任車主更有參與感。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

