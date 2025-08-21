藍寶堅尼「1080匹V12引擎油電超跑」問世！Fenomeno全球僅有29輛

圖文／7Car 小七車觀點

義大利超跑品牌 Lamborghini 於 2025 年 Monterey Car Week 發表全新限量車款 Fenomeno，僅生產 29 輛，作為品牌「few-off」系列的最新代表。此車不僅向 Lamborghini Centro Stile 成立 20 週年致敬，同時以極致性能與設計語言展現品牌的核心精神。Fenomeno 搭載品牌史上最強大的 V12 自然進氣引擎，結合三具電動馬達，系統綜效輸出高達 1,080 匹馬力，象徵 Lamborghini 在創新技術與獨特設計的又一次突破。

在外觀設計上，Fenomeno 被視為一份「設計宣言」，以簡潔卻銳利的線條打造出長尾比例的車身姿態。車頭採用來自賽道靈感的大型進氣口與 Y 型碳纖維前擾流設計，並結合全新家徽與燈組語彙，展現前衛卻不失品牌辨識度的風格。側面輪廓則延續 Lamborghini 標誌性的單一道線，由車頭貫穿至車尾，並透過碳纖維導流片與鮮明的空氣力學套件提升穩定性。車尾設計則首度引入垂直排列的 Y 型燈組，搭配碳纖維擴散器與六角排氣口，營造出極具未來感的視覺效果。

內裝方面，Fenomeno 延伸品牌「Feel like a pilot」理念，透過賽車化駕駛位置與三組數位螢幕，營造沉浸式駕馭體驗。大面積碳纖維材質應用於中控台、門板與專屬桶型座椅，並搭配 3D 列印空調出風口與環艙氛圍燈設計，凸顯輕量化與科技感。買家可透過 Ad Personam 客製化計畫進一步專屬化，選擇超過 400 種車色與多元材質，打造獨一無二的 Fenomeno。

在技術核心上，Fenomeno 採中置 6.5 升 V12 自然進氣引擎，最高輸出 835 匹馬力，並輔以三具電動馬達提供額外動力。搭配八速雙離合器變速箱與四輪驅動系統，0-100 km/h 加速僅需 2.4 秒，極速突破 350 km/h，刷新 Lamborghini 歷來最強紀錄。車身結構由碳纖維單體座艙與 Forged Composite 前段組成，結合 CCM-R Plus 碳陶瓷煞車系統、賽車化懸吊與 Bridgestone 專屬輪胎，使其同時具備公路與賽道的駕馭性能。

Lamborghini Fenomeno 不僅是品牌史上最強 V12 超跑，更是融合科技、設計與工藝的全方位展現。作為 Reventón、Sesto Elemento、Veneno、Centenario、Sián 與 Countach 等限量車系的後繼者，Fenomeno 延續 Lamborghini 在「few-off」車款上的獨特傳統，成為專屬於收藏家與極致性能愛好者的經典之作。