TOYOTA「21年日規商用MPV」傳大改款　柴油、油電動力安全再升級

▲TOYOTA日規Hiace商用MPV傳將迎來大改款，除了柴油動力外，也有望增添油電選擇 。（圖／翻攝自TOYOTA，圖片為日規現行款，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA「海獅」Hiace商旅車自2004年上市後，已銷售長達21年，最近日媒也傳出將迎來大改款，預計2026-2027年亮相。此次改款除了可能改變引擎置放位置外，還有望增添油電動力，進一步提升競爭力。

據了解，日規大改款Hiace可能搭載TNGA商用車平台，可降低重心並具有更好的車身剛性。另外引擎佈局也會改變，從原本放在駕駛座下方改為放置車頭前方的半罩式設計，將有助於改善行人防護、減少引擎震動及駕駛腳部溫度，在上下車、或是後續車輛維護也更方便。不過，此舉也可能使新一代Hiace車長更長，並且縮短貨艙長度、增加最小迴轉半徑。

▲TOYOTA日規Hiace將換上TNGA商用車平台，另外也會標配升級TSS輔助系統。



動力方面，除了可望與Land Cruiser同樣提供2.8升4缸柴油引擎，搭配6速自排具有177匹／45.9公斤米扭力，平均油耗達13.5km／L，另外也可能增添油電動力選擇，並全數標配TSS駕駛輔助系統。