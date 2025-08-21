「TOYOTA全球首發」全新油電Vios！1.5升油電油耗高達29.4km/L

▲泰國首發油電Vios與小改款bZ4X。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

泰國8月21日迎來一場重量級新車首發，TOYOTA正式推出全新 Vios（泰規稱Yaris Ativ）HEV油電車型，不只搶下全球第一發表市場，也宣告小型房車正式邁入油電新世代。這回首波共帶來 HEV Premium 與 HEV GR Sport 兩種版本，鎖定節能、運動雙路線，勢必再度點燃東南亞小車戰火。

▲車型提供HEV Premium、HEV GR Sport。

Vios在東南亞市場向來是家用房車的霸主，這次導入1.5升HEV油電系統，最大的賣點就是「省油＋低排放」，同時又兼顧日常使用的輕快駕馭感，對油價敏感的東協市場來說無疑是一大利多。Premium售價71.9萬泰銖、GR Sport售價76.9萬泰銖，折合新台幣68萬與72萬。

從首發現場照片可以看到， HEV GR Sport採用紅色車身搭配黑色前下護板與運動化格柵，再加上專屬輪圈與GR Sport徽飾，整體視覺充滿跑格感，車頭致敬暴力鴨GR Yaris，且底盤懸吊也經過運動化加持，即使是小型房車，也能展現年輕與動感風格，明顯區隔Premium版的舒適取向。

▲油耗高達29.4km/L。

Vios HEV這次搭載 與Yaris Cross相同的1.5公升油電混合動力系統，經過性能優化後，輸出約111匹馬力，搭配 e-CVT電子無段變速箱與鋰電池。Yaris Cross的油耗 26.3km/L，由於Vios車重更輕，油耗更出色達到29.4km/L。

▲內裝鋪陳維持油車款設計。GR Sport擁有更多競技化象徵。

內裝設計不變，因應首次導入的油電，多媒體螢幕、儀錶能多顯示電力作動資訊，同時GR Sport具有跑車化座椅、跑車方向盤等，配備也是相當豐富，恆溫空調、無線手機充電、TSS安全防護等應有盡有。

▲小改款bZ4X驚喜同步現身。

現場另帶來歐洲先前發表的小改款bZ電動車，泰國則延續bZ4X車名，針對電池系統優化管理，提供單馬達前驅、雙馬達四驅等車型，預售價落在150萬起泰銖。最大續航力600公里。