ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA全球首發」全新油電Vios！1.5升油電油耗高達29.4km/L

▲泰國首發油電Vios與小改款bZ4X。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲泰國首發油電Vios與小改款bZ4X。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

泰國8月21日迎來一場重量級新車首發，TOYOTA正式推出全新 Vios（泰規稱Yaris Ativ）HEV油電車型，不只搶下全球第一發表市場，也宣告小型房車正式邁入油電新世代。這回首波共帶來 HEV Premium 與 HEV GR Sport 兩種版本，鎖定節能、運動雙路線，勢必再度點燃東南亞小車戰火。

▲TOYOTA Vios

▲泰國首發油電Vios與小改款bZ4X。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲泰國首發油電Vios與小改款bZ4X。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車型提供HEV Premium、HEV GR Sport。

Vios在東南亞市場向來是家用房車的霸主，這次導入1.5升HEV油電系統，最大的賣點就是「省油＋低排放」，同時又兼顧日常使用的輕快駕馭感，對油價敏感的東協市場來說無疑是一大利多。Premium售價71.9萬泰銖、GR Sport售價76.9萬泰銖，折合新台幣68萬與72萬。

從首發現場照片可以看到， HEV GR Sport採用紅色車身搭配黑色前下護板與運動化格柵，再加上專屬輪圈與GR Sport徽飾，整體視覺充滿跑格感，車頭致敬暴力鴨GR Yaris，且底盤懸吊也經過運動化加持，即使是小型房車，也能展現年輕與動感風格，明顯區隔Premium版的舒適取向。

▲泰國首發油電Vios與小改款bZ4X。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲油耗高達29.4km/L。

Vios HEV這次搭載 與Yaris Cross相同的1.5公升油電混合動力系統，經過性能優化後，輸出約111匹馬力，搭配 e-CVT電子無段變速箱與鋰電池。Yaris Cross的油耗 26.3km/L，由於Vios車重更輕，油耗更出色達到29.4km/L。

▲Toyota Vios

▲內裝鋪陳維持油車款設計。GR Sport擁有更多競技化象徵。

內裝設計不變，因應首次導入的油電，多媒體螢幕、儀錶能多顯示電力作動資訊，同時GR Sport具有跑車化座椅、跑車方向盤等，配備也是相當豐富，恆溫空調、無線手機充電、TSS安全防護等應有盡有。

▲泰國首發油電Vios與小改款bZ4X。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲小改款bZ4X驚喜同步現身。

現場另帶來歐洲先前發表的小改款bZ電動車，泰國則延續bZ4X車名，針對電池系統優化管理，提供單馬達前驅、雙馬達四驅等車型，預售價落在150萬起泰銖。最大續航力600公里。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAVios房車GR性能車小車YarisCorolla油電Raize

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

推薦閱讀

「TOYOTA全球首發」全新油電Vios！1.5升油電油耗高達29.4km/L

「TOYOTA全球首發」全新油電Vios！1.5升油電油耗高達29.4km/L

ABT「1000匹改裝旗艦」亞洲首發！限量25台、間接水噴系統榨動力

ABT「1000匹改裝旗艦」亞洲首發！限量25台、間接水噴系統榨動力

「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

「新年式Mazda 3」關稅成本北美小漲價！配備升級搭載2.5升雙動力

「新年式Mazda 3」關稅成本北美小漲價！配備升級搭載2.5升雙動力

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款！導入2.0升汽油取代2.5升動力

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款！導入2.0升汽油取代2.5升動力

最新文章

「TOYOTA全球首發」全新油電Vios2025-08-21

ABT「1000匹改裝旗艦」亞洲首發2025-08-21

「Nissan X-Trail新改款」備戰6代RAV42025-08-21

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣2025-08-21

「新年式Mazda 3」關稅成本北美小漲價2025-08-21

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款2025-08-21

全球首款蝙蝠俠風電動休旅印度開賣2025-08-21

台日合作「電動三輪車」開賣2025-08-20

Nissan Leaf電動休旅北美售價曝2025-08-20

奧迪、上汽首款電動跑旅開賣2025-08-20

熱門文章

台日合作「電動三輪車」開賣2025-08-20

台灣「BMW多款新車新年式」即將漲價2025-08-20

全球首款蝙蝠俠風電動休旅印度開賣2025-08-21

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款2025-08-21

台灣保時捷Taycan召修2025-08-19

Nissan「油電X-Trail e-Power性能款」預告2025-08-20

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣2025-08-21

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相2025-08-19

「Nissan X-Trail新改款」備戰6代RAV42025-08-21

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台2025-08-19

相關新聞

「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

「Nissan X-Trail新改款」火力全開備戰6代RAV4！性能、豪華通通有

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

「新年式Mazda 3」關稅成本北美小漲價！配備升級搭載2.5升雙動力

「新年式Mazda 3」關稅成本北美小漲價！配備升級搭載2.5升雙動力

福斯「第2代大改款T-Roc」發表在即！搭全新油電動力、跑格更有型

福斯「第2代大改款T-Roc」發表在即！搭全新油電動力、跑格更有型

「TOYOTA Camry 2.5油電」印度賣好貴！全新雙色特仕車售價170萬台幣

「TOYOTA Camry 2.5油電」印度賣好貴！全新雙色特仕車售價170萬台幣

讀者迴響

熱門文章

29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

別等關稅降價了！台灣「BMW多款新車新年式」即將漲價　最高漲幅15萬

別等關稅降價了！台灣「BMW多款新車新年式」即將漲價　最高漲幅15萬

全球首款「蝙蝠俠風格電動休旅」印度開賣！限量300輛外型超帥

全球首款「蝙蝠俠風格電動休旅」印度開賣！限量300輛外型超帥

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款！導入2.0升汽油取代2.5升動力

「新LEXUS NX休旅」大陸預告改款！導入2.0升汽油取代2.5升動力

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

Nissan全新「油電X-Trail e-Power性能款」預告！省油休旅也能很熱血

Nissan全新「油電X-Trail e-Power性能款」預告！省油休旅也能很熱血

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

「TOYOTA Sienta MPV」讓露營變得更有趣！搖身一變行動小套房

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相！升級S-AWC四驅、外觀更粗獷

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相！升級S-AWC四驅、外觀更粗獷

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366