「新年式Mazda 3」關稅成本北美小漲價！配備升級搭載2.5升雙動力

▲北美近期因關稅成本衝擊，反應到新年式Mazda 3。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

面對美國新一波進口關稅，許多車廠都擔心漲價會嚇跑消費者，TOYOTA、速霸陸、福特、HONDA都有不少車款陸續漲價。不過美國Mazda 的做法就很聰明。最新公布的 2026 年式 Mazda3，價格只比去年小漲一點點，甚至還加料升級，把「誠意」端出來。

▲動力維持2.5升自然進氣與2.5升渦輪雙動力。

以美國市場來看，Mazda3 Sedan入門款2.5升自然進氣，開價24,550美金，折合新台幣72萬，比去年小漲400美金，5門掀背車型為25,550美金，折合新台幣約75萬，其他車型的漲幅大概落在75美金到 915 美金之間，整體來說非常佛心。

Mazda 也不是光漲價不加東西，這次 2026 年式還有不少標配升級，全車系標配 Harmonic Acoustics 八支喇叭音響、8.8 吋多媒體螢幕、LED轉向頭燈等。

旗艦2.5升渦輪Premium Plus AWD 版本，還加上 10.25 吋大螢幕、真皮座椅、12 支 Bose 音響，整個高級感拉滿。

▲Mazda 3正在籌備大改款，預計2027年登場。

雖然這次沒有外觀大改，但 Mazda3 自 2019 年推出現行世代以來，一直靠著年年小升級維持新鮮感。至於新一代車型目前已正在籌備中，最快也要等到2027年左右才會有消息。