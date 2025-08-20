ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「TOYOTA Camry 2.5油電」印度賣好貴！全新雙色特仕車售價170萬台幣

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA在印度雖然有不少讓台灣車迷羨慕的國民車，不過印度與台灣同樣進口的TOYOTA Camry兩地售價大不同，尤其印度全新推出的Camry Sprint Edition 特仕車高達485萬盧比，折合新台幣約170萬。

▲印度與台灣相同採用2.5升油電。

印度TOYOTA Camry並未在當地生產，而是與台灣與同樣都採進口導入，台灣Camry落在98.5～123萬起，而印度採2.5升油電頂規開價480萬盧比，折合新台幣168萬，全新的Camry Sprint Edition 特仕車來到約170萬新台幣。

Sprint Edition 最大亮點就是外觀換上雙色塗裝，車頂、引擎蓋與後行李廂都用上黑色飾板，搭配專屬黑色鋁圈，整體視覺效果更殺。再加上前後保桿升級的運動套件與小尾翼，跑格味道比標準版 Camry 更濃。連車門警示燈與氣氛燈都列為標配，質感跟安全一次兼顧。

車艙延續 Camry 高級感，配備有 10 向電調駕駛座（附記憶功能）、通風座椅、HUD 抬頭顯示器、方向盤與後視鏡記憶功能，甚至還有無線充電與換檔撥片，豪華氛圍完全到位。

安全面同樣沒打折，搭載TSS 3.0安全防護系統，包括預碰撞、全速域 ACC、車道輔助等進階駕駛輔助，加上 9 具氣囊與 360 度環景，安全感拉滿。

關鍵字：TOYOTACamry房車改款TSS油電大改款CrownPrius

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

