「比亞迪新油電車」讓泰國TOYOTA、HONDA有壓力！大空間入門小車價

▲比亞迪Seal 5 DM-i進軍泰國！直接攻佔TOYOTA、HONDA小車地盤。（圖／翻攝自比亞迪）

記者徐煜展／綜合報導

BYD比亞迪最近在泰國火力全開，繼純電動車熱賣後，這次再丟出全新 Seal 5 DM-i插電式油電房車。重點是，它車格明明是中型房車，價格卻打到入門小房車地盤，等於直接把泰國市場主力TOYOTA Vios、HONDA City 給盯上，雙田壓力可說不小！

▲比亞迪Seal 5於泰國來勢洶洶，主打大空間小車價。

比亞迪Seal 5車長4,780mm、軸距2,718mm，空間輾壓TOYOTA Vios、HONDA City，不過官方表示，比亞迪Seal 5售價直接鎖在入門小車地盤，也就是說，在泰國等於花小車的錢，就能買到中型車的空間。

Seal 5 DM-i 搭載 1.5 升 Atkinson 循環引擎加上電動馬達，綜效輸出 218 匹馬力，具有13.08kWh、18 kWh兩種電池容量，分別對應80與120公里純電續航力。

▲配備豐富，還具備V2L外部供電。

入門的Standard車型就有 10.1 吋中控螢幕、無線 Apple CarPlay/Android Auto、雙區空調、6 安全氣囊，還送上 ACC 全速域跟 AEB 主動煞車。

高規Premium車型更加碼 12.8 吋大螢幕、真皮座椅（電調）、360 環景、盲點偵測，還支援 V2L 外接供電，野外露營直接變行動電源供家電使用。