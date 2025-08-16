ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Lexus「新世代跑車」概念亮相！侵略外型、最快2026年投產

▲影片來源：Lexus

記者林鼎智／綜合報導

Lexus於圓石灘車展推出Sport Concept運動概念跑車，該車將預覽新一代Lexus跑車，外界認為很可能是LFA後繼車、或是接替LC的運動車款，並且不排除採BEV電動動力。

▲Lexus Sport Concept。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus於圓石攤車展推出Sport Concept概念跑車，很可能是LFA或LC的後繼車款，預覽新世代跑車樣貌。（圖／翻攝自Lexus，以下同）

目前Lexus對Sport Concept的資訊透露不多，僅表示將以前衛創新風格與傳統跑車的經典元素結合，具有Coupe雙門車身比例、寬大低趴的車身姿態。相較於2021年推出的Lexus Electrified Sport概念車，此次Sport Concept更接近現實生活中的跑車樣貌。

Sport Concept外觀採銳利的LED頭燈，與進氣壩完美結合，另外也帶有隱藏式日行燈，整體車頭設計簡潔醒目，同時也取消紡錘型水箱護罩，改以銳利的前下擾流，營造出侵略的運動跑格。

▲Lexus Sport Concept。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus Sport Concept。（圖／翻攝自Lexus）

▲整體設計上相當前衛，並具有侵略外型、電子後視鏡等，若以先前Lexus首款電動跑車傳聞時程來看，很可能在2026年量產上市。

車尾則採橫貫式LED尾燈，並具有可發光Lexus廠徽標誌、大型後下擴散器、中央第3煞車燈，同時C柱及車頂的設計也讓人想起LFA，不過從沒有排氣管、軛式方向盤及線傳排檔下，很可能採電動動力系統，若結合先前Lexus首款電動跑車的傳聞，預計量產版最快在2026年上市，有望取代LC成為當家旗艦定位。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

