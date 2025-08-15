Nissan「7人座MPV」傳將小改款！搭最新e-Power、對決Noah／Voxy

▲在上市販售3年下，日媒也傳出Nissan Serena將迎來大幅度小改款，不僅標配升級、還會換上第3代e-Power動力。（圖／翻攝自Nissan，圖片皆為現行款Serena，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Nissan「7人座中型MPV」Serena現行款（C28世代）於2022年11月上市，隨著3年販售時程，最近日媒也傳出小改款資訊，並且會是大幅度更新，預料將升級第3代e-Power動力、標配ProPilot 2.0輔助系統，最快9月就會在日本發表，競爭對手包括TOYOTA Noah／Voxy、Honda Step WGN。

小改款Serena將換上新款家族車頭樣貌、採倒L型頭燈、塊狀LED日行燈造型，並加大水箱護罩，與自家Ariya電動休旅看齊；車格也會略微放大，車長增加5mm來到4,695mm，軸距則增加10mm來到2,880mm，提升第三排乘坐舒適度。

▲小改款Serena外型將與Ariya電動休旅看齊，並放大車格，車內也標配升級雙12.3吋螢幕、ProPilot 2.0駕駛輔助系統。



座艙部分，小改款Serena將升級標配12.3吋數位儀表、12.3吋中控螢幕與10.8吋抬頭顯示器，同時原本僅在Luxion頂規車型才有ProPilot 2.0輔助系統也全數標配，具有高速公路自駕輔助、自動變換車道、超車輔助、遙控停車、360度環景等功能。

現行款Serena動力編成有2.0升4缸自然進氣（150匹）、以及第2代e-Power動力，預料小改款後將升級為第3代油電e-Power系統，透過優化1.5升引擎（從188匹提升至201匹）、動能回收及電池效率，將使第3代e-Power再提升15%節能表現。

▲小改款Serena將換上第3代e-Power系統，將帶來更出色的節能表現。