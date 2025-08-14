台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

▲Suzuki復古雙缸街車GSX-8T、GSX-8TT油耗測試出爐，分別來到22.3km／L、22.1km／L ，有望在今年第4季上市。（圖／翻攝自Facebook／Suzuki Motorcycle TW）



記者林鼎智／綜合報導

Suzuki台鈴在送驗「復古雙缸重機」GSX-8T、GSX-8TT後，近日這兩款車型也在7月能源局油耗測試中出現，同份資料中也出現自家熱門DR-Z4越野／滑胎車，在台鈴已確定DR-Z4在10月到港下（報導請點此），預料這2款話題重機都有望在今年第4季陸續交車。

▲Suzuki台鈴兩款話題新車GSX-8T／GSX-8TT、DR-Z4越野／滑胎重機都在7月能源局油耗測試名單中。（圖／翻攝自能源局）

首先在GSX-8T方面，能源局測試平均油耗為22.3km／L，GSX-8TT則是22.1km／L，皆屬2級能源效率。動力上，GSX-8T、GSX-8TT皆採776c.c.水冷並列雙缸引擎，最大馬力達81匹／7.95公斤米扭力，在復古外型、現代電控配備下相當有吸引力，目前尚未開放預售，售價也尚未公布。

至於DR-Z4S越野、DR-Z4SM滑胎車的部分，能源局測試平均油耗分別為28.8km／L、29.4km／L，同樣為2級能源效率。台鈴也確定首批新車將在10月到港60台、11月到港150台，首批100台36.8萬早鳥優惠也全數完售（原價38.8萬），也為台灣重機市場帶來新血。

▲台鈴也確定DR-Z4S越野、DR-Z4SM滑胎重機在10月陸續到港，可在第4季首批交車。