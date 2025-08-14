ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
邁巴赫「最尊榮房車」S680翡翠島版亮相！限量25台、座艙奢華滿點

▲S680 Emerald Isle Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲賓士於圓石灘車展發表邁巴赫S680 Emerald Isle Edition「翡翠島版」，限量25台。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士邁巴赫（Mercedes-Maybach）於圓石灘車展推出S680 Emerald Isle Edition「翡翠島版」，該車採雙色塗裝，同時也是邁巴赫最尊貴的車型，限量25台，售價並未公布。

新S680 Emerald Isle Edition，設計靈感源自加州海岸風光，以Manufaktur客製化Moonlight White Metallic月光金屬白、Mid Ireland Green Metallic金屬綠雙色塗裝打造，車身也採用鍍鉻飾條，搭配21吋多幅式鍛造輪圈盡顯尊榮。

▲S680 Emerald Isle Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲邁巴赫S680翡翠島版採雙色塗裝、搭配21吋多輻式輪圈，相當尊榮華貴。

座艙內也豪華滿點，包括手工縫製的Manufaktur淺棕色Nappa真皮、菱形紋的黑色Nappa頂篷、鋼琴黑烤漆內飾板等，並在車門踏板、中控台處鑲有「Edition Emerald Isle 1 of 25」專屬字樣，就連腳踏墊也有淺棕色Nappa真皮滾邊的邁巴赫刺繡字樣。

▲S680 Emerald Isle Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲S680 Emerald Isle Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲S680 Emerald Isle Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲S680 Emerald Isle Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲S680 Emerald Isle Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲車內具有專屬香氛、後座行政套件，具有香檳杯、小冰箱，同時全車Nappa真皮材質縫製，可說是最尊貴的邁巴赫房車了。

該車還具有專屬香氛，具有松柏、海鹽的氣味，同時也升級Executive Rear Seat Package Plus後座套件，包括後排獨立座椅、折疊式桌板、後排舒適靠墊、小冰箱與香檳杯。

動力方面，則搭載6.0升V12雙渦輪引擎，搭配9速自排、全輪驅動系統，具有最大馬力630匹／91.8公斤米扭力，即便在全車2,425公斤車重下，也能在4.5秒完成0-100km／h靜止加速。

▲S680 Emerald Isle Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲S680 Emerald Isle Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲動力搭載6.0升V12雙渦輪引擎，搭配9速自排、全輪驅動系統，具有最大馬力630匹／91.8公斤米扭力。

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車房車賓士MercedesMaybach邁巴赫翡翠島版S680 Emerald Isle德系

【當心踩雷】擅闖禁地+開閃光燈拍照！　男遊客惹怒大象遭追殺踩傷

