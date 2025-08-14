ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
塞車福音！台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」能回原廠升級全速域ACC

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS台灣總代理和泰汽車最新宣布，2019 年式的 ES 與 UX 舊車主，終於也能升級跟新車一樣的全速域 ACC+ LTA車道循跡輔助功能！只要回原廠刷個軟體，立馬讓你的愛車智慧升級到 Level 2 半自動駕駛輔助等級，通勤、塞車都更輕鬆。

▲過去ES、UX舊車主只能30公里才能啟動ACC，更新之後超有感。

過去 ES、UX 的 ACC 只能在時速 30 公里以上啟動，遇到塞車就要自己踩煞車。這次升級後直接變成全速域版本，還支援 Stop & Go、低速跟車，前車停你也會自動停，前車走又會自動跟上，塞在市區或高速公路都超方便。

原本的 LDA車道偏離警示只能警示別壓線，現在直接升級成 LTA車道循跡輔助，在高速巡航配合ACC會自動維持在車道中間，長途開車不用一直修方向盤，安全感大加分。

▲台灣和泰釋出福利、照顧舊車主！ES、UX能回廠升級全速域ACC。（圖／翻攝自LEXUS）

▲升級工資10,800元，耗時1.5小時。

這波是原廠推出的「軟體升級」，不用拆硬體、也不影響原廠保固，回廠花大約 1.5～2 小時就能完成，費用 10,800 元（含工資）。升級後，原廠還會在駕駛座 B 柱下方貼上「LEXUS UPGRADE SELECTIONS」專屬貼紙，讓大家一眼就知道你是有升級的進化版車主。

對 2019 年式 ES、UX 車主來說，這波升級根本是「小花錢、大享受」，不用換車就能直接跟上新世代 ADAS 半自動駕駛潮流，等於讓愛車瞬間多了好幾年戰鬥力。

