「新年式TOYOTA Camry變帥了」北美開賣！售價小漲折合新台幣87萬

▲北美新年式Camry登場！新增帥氣的Nightshade黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

北美TOYOYTA推出新年式Camry，售價僅有小漲300美金，入手價格2.9萬美金，折合新台幣約87萬，還有超帥的黑化Nightshade特仕車，為Camry帶來更跑格的殺氣感。

▲黑化特仕車不只外觀有特色，車內也下了不少功夫。

雖然北美TOYOTA近期因關稅成本，有不少車款都是漲漲漲！不過Camry房車倒是相當佛心僅有300美金小漲幅，入手門檻開價2.9萬美金，新推出的Nightshade特仕車作為頂規車型，售價3.23萬美金，折合新台幣約97萬。

▲車內採用跑車造型皮椅，並有白色線條豐富視覺。

黑化特仕車顧名思義，包含車頭、後下擾流、鯊魚鰭天線、車門把手、飾條等，全黑化包覆更有運動感。還配備專屬19 吋黑鋁圈。車內採全黑座椅穿搭白色線條提升質感。另還有銀色跑車油門剎車踏板、皮質方向盤等，呈現低調但不失質感的氛圍。

其他車型沒有太大變化，新年式新增更有質感的藍色新車色。動力全車系都用上第五代油電系統，前驅版綜效馬力 225 匹、四驅版提升至 232 匹，搭配 e-CVT 變速系統，繳出約21.7km/L平均油耗。