BMW傳開發「旗艦越野休旅」！搭下一代X5平台　瞄準G-Class、LX

▲BMW XM新年式。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW傳出正在開發一款越野休旅，目標瞄準賓士G-Class，新車也可能取代XM成為品牌旗艦休旅車型。（圖／翻攝自BMW，圖片皆為XM，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

豪華越野休旅開打？BMW休旅陣容齊全，不過最近也傳出正在開發一款旗艦越野休旅，該車很可能取代現行款XM，以更粗獷、硬派的設計且全地形的越野性能表現問世，首要目標對手就是賓士G-Class、Lexus LX及Range Rover。

據外媒《Autonews》報導，BMW打算推出一款新旗艦休旅，具有出色越野性能，最快在2029年下旬投入生產，該車有望由南卡羅來納州的Spartanburg工廠生產，目前這座工廠生產的車型包括X3、X4、X5、X6、X7與XM等中大型休旅。

▲BMW XM新年式。（圖／翻攝自BMW）

▲XM自2023年上市，也是BMW自M1之後首款獨立的BMW M車型，若傳聞屬實，則可能在2028年11月停產。

BMW新越野休旅內部代號為G74，很可能採用下一代X5平台，而非X7平台，將有助於提升越野性能表現，並且考量到賓士G580電動版的慘淡銷量，BMW將為新車提供燃油動力。

不過，此舉可能也使現行款旗艦休旅XM走入歷史，BMW認為，相較於更注重On-Road表現的XM，更硬派的越野休旅較能引起頂尖買家的青睞，因此將目標轉往賓士G-Class，而不是以藍寶堅尼Urus為假想敵。

關鍵字：汽車休旅BMWXMG-Class越野全地形X5平台寶馬開發G74德系

