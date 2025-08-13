瑞典超跑「再刷新全球最速紀錄」！0-400-0km/h加速煞停只花25.21秒

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典超跑製造商 Koenigsegg 再次奪回 0–400–0 km/h 世界紀錄，並於 2025 年 8 月 7 日在瑞典 Örebro 機場完成測試。由原廠測試車手 Markus Lundh 駕駛 Jesko Absolut，以 25.21 秒的成績完成此項嚴苛挑戰，不僅刷新了自家 2024 年 6 月的紀錄，更超越了所有同級對手，成為目前全球最快的量產合法道路用車。

此次佳績的背後，源於 Koenigsegg 為同一輛 Jesko Absolut 導入全新軟體優化策略，稱為「Absolut Overdrive」。該技術針對動力系統進行精準調校，進一步提升加速與減速反應。官方表示，這些改進將全面應用於客戶車輛，確保所有 Jesko Absolut 車主都能享有同等性能進化。創辦人暨執行長 Christian von Koenigsegg 指出，此次紀錄是團隊跨部門協作、軟硬體融合以及先進機械技術結合的成果。

雖然當天賽道因先前降雨而處於半濕狀態，對車輛抓地力與操控構成挑戰，但 Jesko Absolut 憑藉 5.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎、低風阻設計與進化版循跡控制系統，依然展現極限性能。最終，0–400–0 km/h 僅耗時 25.21 秒，較去年的 27.83 秒縮短超過 2.5 秒；另在 0–250–0 mph 測試中也取得 25.67 秒的成績，雙雙創下新高。

Christian 表示，團隊針對輕量化高速變速系統（Light Speed Transmission）與引擎管理系統進行多項優化，並引入全新扭力控制技術，讓後驅燃油車能在直線加速中擊敗四驅電動車，顯示傳統觀念仍可被顛覆。此次測試由 Racelogic 以業界標準設備進行紀錄，並經官方驗證，確立 Jesko Absolut 在極速與制動表現上的王者地位。