ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

保時捷發表「全新911 Cup賽車」！動力操控＆耐用度全面升級

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 日前正式發表全新 911 Cup，作為 992.2 世代基礎下的一款單一品牌賽事專用車，將於 2026 賽季起登場，服務於 Porsche Mobil 1 Supercup、各地 Carrera Cup 與其他原廠認證賽事。新車在延續前代成功基礎之上，針對性能表現、維修成本與操作便利性進行多項優化。動力部分採用自然進氣 4.0 升水平對臥六缸引擎，最大輸出提升至 382 kW（520 PS），較前代增加 10 PS，並維持 100 小時賽道使用後才需大修的耐用度。

動力、操控與耐用度全面升級　Porsche 發表全新 911 Cup

外觀設計方面，911 Cup 換上與 992.2 世代 911 GT3 相符的車頭造型，前下擾流改為三段式結構，降低碰撞後維修與零件運輸成本，同時移除日行燈以減少損壞機率。車身導入葉子板百葉通風口、優化的底盤導流板與前輪拱後方的轉向導流片，強化前軸下壓力與高速轉向精準度。車尾採全新設計的天鵝頸式尾翼與重新開發的引擎蓋，並廣泛使用回收碳纖維與生物基環氧樹脂製成的輕量化部件，以控制備件價格並兼顧永續性。

動力、操控與耐用度全面升級　Porsche 發表全新 911 Cup

動力傳遞與安全配備同樣升級，新款四片式離合器允許起步轉速提升，並增添引擎自動重啟功能，避免熄火後影響比賽節奏；煞車系統改為 380 毫米碟盤並加寬通風道，散熱效率與耐久性大幅提升。全車標配 Bosch M5 賽車 ABS，能透過新增的加速度感測器與更精細的數據處理提升煞車穩定性，並配有煞車油壺加大、雙回路洩漏警示等耐久賽事導向設計。

動力、操控與耐用度全面升級　Porsche 發表全新 911 Cup

座艙設計更注重比賽中操作的直覺性與便利性，新款多功能方向盤整合 ABS 與循跡系統旋鈕，並採彩色背光按鍵提升辨識度。中控面板按鍵數精簡至八顆，其中新增按鍵可直接於螢幕調整維修道速限、排氣設定與方向角歸零等功能，減少外接電腦設定的需求。門檻橫桿內側也加入額外泡棉填充，提升對車手四肢的防護性。

動力、操控與耐用度全面升級　Porsche 發表全新 911 Cup

電子與輪胎技術則與現代賽車需求接軌，TPMS 可即時顯示輪胎溫度，更換 GPS 天線以提升定位與計時精準度，並加入來自 911 GT3 R 的維修道計時與自動熄火功能。此外，保時捷與米其林合作為 911 Cup 開發全新單一品牌賽事專用胎，並於蒙札、Lausitzring 與 Weissach 測試場完成實測，由多位 Porsche Juniors 與資深車手參與驗證，確保新車在不同賽事環境下皆能展現穩定且具競爭力的表現。

綜觀全新 911 Cup 的升級重點，保時捷在維持賽車原有駕駛挑戰性的同時，透過動力、空力、操控與耐用度的全方位優化，進一步提升比賽表現與使用便利性。加上更高比例的永續材質應用與先進電子輔助系統，讓這款單一品牌賽事專用車不僅延續經典賽道基因，也展現品牌對環保與賽車發展趨勢的前瞻思維。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷911Cup賽車超跑跑車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【市長今天不帥？】台北下半天「近停班課標準」蔣萬安曝臨時放假可能性

推薦閱讀

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

台灣車市價格戰開打「進口車賣國產價」！10天接單450張急追加配額

台灣車市價格戰開打「進口車賣國產價」！10天接單450張急追加配額

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

德國馬牌輪胎「2新品在台上市」！休旅專用全能均衡＋靜音旗艦不漏氣

德國馬牌輪胎「2新品在台上市」！休旅專用全能均衡＋靜音旗艦不漏氣

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

最新文章

保時捷發表全新911 Cup賽車2025-08-13

瑞典超跑再刷新全球最速紀錄2025-08-13

無限MUGEN推出本田N-One e:套件2025-08-13

速霸陸Forester、Skoda Octavia四驅油耗公開2025-08-13

Yamaha全新CUXiE預告9／4發表2025-08-13

台灣Peugeot召修408、3008、50082025-08-13

台灣KIA正7人座MPV新年式漲價2025-08-13

台灣「Lexus NX新年式」官網上架2025-08-13

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感2025-08-13

MG將推「70萬入門小跨界」2025-08-13

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價2025-08-13

台灣「Lexus NX新年式」官網上架2025-08-13

瑞典超跑再刷新全球最速紀錄2025-08-13

保時捷發表全新911 Cup賽車2025-08-13

台灣KIA正7人座MPV新年式漲價2025-08-13

台灣Peugeot召修408、3008、50082025-08-13

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感2025-08-13

「LEXUS全新7人座休旅」將登場2025-08-12

MG將推「70萬入門小跨界」2025-08-13

相關新聞

瑞典超跑「再刷新全球最速紀錄」！0-400-0km/h加速煞停只花25.21秒

瑞典超跑「再刷新全球最速紀錄」！0-400-0km/h加速煞停只花25.21秒

未上市就先改！無限MUGEN推出「Honda最可愛電動車」升級套件

未上市就先改！無限MUGEN推出「Honda最可愛電動車」升級套件

Yamaha「全新CUXiE」預告9／4發表！延續可愛風格、轉為電動機車

Yamaha「全新CUXiE」預告9／4發表！延續可愛風格、轉為電動機車

Peugeot寶嘉聯合召修408、3008、5008等車型！油管接頭瑕疵恐起火

Peugeot寶嘉聯合召修408、3008、5008等車型！油管接頭瑕疵恐起火

台灣KIA「正7人座MPV」新年式漲價！配備不變、門檻自167.9萬起

台灣KIA「正7人座MPV」新年式漲價！配備不變、門檻自167.9萬起

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

台灣「Lexus NX新年式」官網上架！取消NX250、3車色塗裝調整

台灣「Lexus NX新年式」官網上架！取消NX250、3車色塗裝調整

瑞典超跑「再刷新全球最速紀錄」！0-400-0km/h加速煞停只花25.21秒

瑞典超跑「再刷新全球最速紀錄」！0-400-0km/h加速煞停只花25.21秒

保時捷發表「全新911 Cup賽車」！動力操控＆耐用度全面升級

保時捷發表「全新911 Cup賽車」！動力操控＆耐用度全面升級

台灣KIA「正7人座MPV」新年式漲價！配備不變、門檻自167.9萬起

台灣KIA「正7人座MPV」新年式漲價！配備不變、門檻自167.9萬起

Peugeot寶嘉聯合召修408、3008、5008等車型！油管接頭瑕疵恐起火

Peugeot寶嘉聯合召修408、3008、5008等車型！油管接頭瑕疵恐起火

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366