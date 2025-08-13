保時捷發表「全新911 Cup賽車」！動力操控＆耐用度全面升級

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 日前正式發表全新 911 Cup，作為 992.2 世代基礎下的一款單一品牌賽事專用車，將於 2026 賽季起登場，服務於 Porsche Mobil 1 Supercup、各地 Carrera Cup 與其他原廠認證賽事。新車在延續前代成功基礎之上，針對性能表現、維修成本與操作便利性進行多項優化。動力部分採用自然進氣 4.0 升水平對臥六缸引擎，最大輸出提升至 382 kW（520 PS），較前代增加 10 PS，並維持 100 小時賽道使用後才需大修的耐用度。

外觀設計方面，911 Cup 換上與 992.2 世代 911 GT3 相符的車頭造型，前下擾流改為三段式結構，降低碰撞後維修與零件運輸成本，同時移除日行燈以減少損壞機率。車身導入葉子板百葉通風口、優化的底盤導流板與前輪拱後方的轉向導流片，強化前軸下壓力與高速轉向精準度。車尾採全新設計的天鵝頸式尾翼與重新開發的引擎蓋，並廣泛使用回收碳纖維與生物基環氧樹脂製成的輕量化部件，以控制備件價格並兼顧永續性。

動力傳遞與安全配備同樣升級，新款四片式離合器允許起步轉速提升，並增添引擎自動重啟功能，避免熄火後影響比賽節奏；煞車系統改為 380 毫米碟盤並加寬通風道，散熱效率與耐久性大幅提升。全車標配 Bosch M5 賽車 ABS，能透過新增的加速度感測器與更精細的數據處理提升煞車穩定性，並配有煞車油壺加大、雙回路洩漏警示等耐久賽事導向設計。

座艙設計更注重比賽中操作的直覺性與便利性，新款多功能方向盤整合 ABS 與循跡系統旋鈕，並採彩色背光按鍵提升辨識度。中控面板按鍵數精簡至八顆，其中新增按鍵可直接於螢幕調整維修道速限、排氣設定與方向角歸零等功能，減少外接電腦設定的需求。門檻橫桿內側也加入額外泡棉填充，提升對車手四肢的防護性。

電子與輪胎技術則與現代賽車需求接軌，TPMS 可即時顯示輪胎溫度，更換 GPS 天線以提升定位與計時精準度，並加入來自 911 GT3 R 的維修道計時與自動熄火功能。此外，保時捷與米其林合作為 911 Cup 開發全新單一品牌賽事專用胎，並於蒙札、Lausitzring 與 Weissach 測試場完成實測，由多位 Porsche Juniors 與資深車手參與驗證，確保新車在不同賽事環境下皆能展現穩定且具競爭力的表現。

綜觀全新 911 Cup 的升級重點，保時捷在維持賽車原有駕駛挑戰性的同時，透過動力、空力、操控與耐用度的全方位優化，進一步提升比賽表現與使用便利性。加上更高比例的永續材質應用與先進電子輔助系統，讓這款單一品牌賽事專用車不僅延續經典賽道基因，也展現品牌對環保與賽車發展趨勢的前瞻思維。