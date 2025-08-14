TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

▲TOYOTA Harrier傳出將在2027年迎來大改款，動力將縮小至1.5升，並且提供多款油電選擇。（圖／翻攝自TOYOTA，圖片皆為現行款，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

素有「高級版RAV4」之稱的TOYOTA Harrier，雖然今年6月才將2.5升PHEV油電動力下放，但最近日媒也傳出第5代Harrier大改款的資訊，預計將以2027年式車型販售，具備更先進的車用科技及動力系統。

現行款Harrier自2020年上市，已販售長達5年，在Harrier產品周期7年下，日媒也傳出第5代大改款Harrier將搭載升級後的TNGA-K平台，優化電池置放、提升駕駛穩定性、轉向精準度及乘坐舒適度。

▲大改款Harrier將搭載升級後的TNGA-K平台，將優化電池擺放位置、提升轉向精準度。



外觀則會換上新世代家族語彙，包括更銳利的頭燈、前保桿造型，與6代RAV相似，軸距也增加20mm來到2,710mm，整體車格更放大；座艙也會升級12.3吋中控螢幕、並可支援AI語音助理、5G通訊連網，另外TSS駕駛輔助系統也會升級，包括交通堵塞輔助、遠端停車輔助等。

動力方面，大改款Harrier則會捨棄現行2.0升、2.5升油電排量，改採排量較小的1.5升4缸渦輪、1.5升渦輪油電、1.5升PHEV插電式油電等，提供前驅、4驅選擇，可通過更嚴苛Euro 7排放法規，後續也不排除有雙馬達電動版車型，預期最快大改款Harrier將在2027年夏季亮相。

▲考量到現行款Harrier已上市5年，在7年產品周期、且需應對Euro 7排放規範下，將透過大改款來升級。