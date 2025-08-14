ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

▲TOYOTA Harrier日本小改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Harrier傳出將在2027年迎來大改款，動力將縮小至1.5升，並且提供多款油電選擇。（圖／翻攝自TOYOTA，圖片皆為現行款，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

素有「高級版RAV4」之稱的TOYOTA Harrier，雖然今年6月才將2.5升PHEV油電動力下放，但最近日媒也傳出第5代Harrier大改款的資訊，預計將以2027年式車型販售，具備更先進的車用科技及動力系統。

現行款Harrier自2020年上市，已販售長達5年，在Harrier產品周期7年下，日媒也傳出第5代大改款Harrier將搭載升級後的TNGA-K平台，優化電池置放、提升駕駛穩定性、轉向精準度及乘坐舒適度。

▲TOYOTA Harrier日本小改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大改款Harrier將搭載升級後的TNGA-K平台，將優化電池擺放位置、提升轉向精準度。

外觀則會換上新世代家族語彙，包括更銳利的頭燈、前保桿造型，與6代RAV相似，軸距也增加20mm來到2,710mm，整體車格更放大；座艙也會升級12.3吋中控螢幕、並可支援AI語音助理、5G通訊連網，另外TSS駕駛輔助系統也會升級，包括交通堵塞輔助、遠端停車輔助等。

動力方面，大改款Harrier則會捨棄現行2.0升、2.5升油電排量，改採排量較小的1.5升4缸渦輪、1.5升渦輪油電、1.5升PHEV插電式油電等，提供前驅、4驅選擇，可通過更嚴苛Euro 7排放法規，後續也不排除有雙馬達電動版車型，預期最快大改款Harrier將在2027年夏季亮相。

▲TOYOTA Harrier日本小改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲考量到現行款Harrier已上市5年，在7年產品周期、且需應對Euro 7排放規範下，將透過大改款來升級。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅SUVTOYOTAHarrier高級版RAV4大改款日系渦輪油電電池TNGA-K

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

最新文章

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用2025-08-14

台鈴GSX-8T、DR-Z4重機油耗曝2025-08-14

邁巴赫S680翡翠島版亮相2025-08-14

BMW傳開發「旗艦越野休旅」2025-08-14

台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」升級全速域ACC2025-08-14

「新年式TOYOTA Camry」北美開賣2025-08-14

保時捷發表全新911 Cup賽車2025-08-13

瑞典超跑再刷新全球最速紀錄2025-08-13

無限MUGEN推出本田N-One e:套件2025-08-13

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

「新年式TOYOTA Camry」北美開賣2025-08-14

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感2025-08-13

台灣Peugeot召修408、3008、50082025-08-13

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價2025-08-13

台灣「Lexus NX新年式」官網上架2025-08-13

台灣KIA正7人座MPV新年式漲價2025-08-13

瑞典超跑再刷新全球最速紀錄2025-08-13

台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」升級全速域ACC2025-08-14

TOYOTA GR Corolla新年式升級2025-08-12

相關新聞

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

邁巴赫「最尊榮房車」S680翡翠島版亮相！限量25台、座艙奢華滿點

邁巴赫「最尊榮房車」S680翡翠島版亮相！限量25台、座艙奢華滿點

BMW傳開發「旗艦越野休旅」！搭下一代X5平台　瞄準G-Class、LX

BMW傳開發「旗艦越野休旅」！搭下一代X5平台　瞄準G-Class、LX

塞車福音！台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」能回原廠升級全速域ACC

塞車福音！台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」能回原廠升級全速域ACC

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

「新年式TOYOTA Camry變帥了」北美開賣！售價小漲折合新台幣87萬

「新年式TOYOTA Camry變帥了」北美開賣！售價小漲折合新台幣87萬

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

Peugeot寶嘉聯合召修408、3008、5008等車型！油管接頭瑕疵恐起火

Peugeot寶嘉聯合召修408、3008、5008等車型！油管接頭瑕疵恐起火

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

台灣「Lexus NX新年式」官網上架！取消NX250、3車色塗裝調整

台灣「Lexus NX新年式」官網上架！取消NX250、3車色塗裝調整

台灣KIA「正7人座MPV」新年式漲價！配備不變、門檻自167.9萬起

台灣KIA「正7人座MPV」新年式漲價！配備不變、門檻自167.9萬起

瑞典超跑「再刷新全球最速紀錄」！0-400-0km/h加速煞停只花25.21秒

瑞典超跑「再刷新全球最速紀錄」！0-400-0km/h加速煞停只花25.21秒

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366