TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

▲TOYOTA官方再度透露新引擎計畫，將目標放在全車型都能用！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然電動車正夯，但TOYOTA仍不打算和汽油引擎說再見！日前跟好朋友速霸陸Subaru、Mazda攜手合作全新 1.5升、2.0升汽油引擎準備問世，且原廠打算將目標放在全車型都能用，甚至也期望能結合汽油、油電、PHEV、增程式電動車（EREV）各種動力。

▲6代RAV4已逐漸走向油電、PHEV新能源技術，與新引擎未來目標契合。

TOYOTA歐洲高層直接喊話，這兩具新引擎就是要涵蓋多種級距，未來甚至能支援氫燃料、生質燃料、合成燃料，延長內燃機的壽命，絕對不是過渡產物，而是和電動化並行的長期戰略。

新引擎亮點包括模組化設計，同一顆引擎可玩汽油、Hybrid、PHEV、EREV等各種動力，在這樣的節能趨勢下，這批新引擎如果導入RAV4，剛好可以把省油與性能一次兼顧，還能用在不同市售版本。

Corolla一直是TOYOTA的銷售王牌，雖然原廠沒鬆口下一代會不會直接換上這批新動力，但依照 Corolla 的全球市場重要性，加上油電動力需求越來越大，想看到1.5升或2.0升全新油電的 Corolla，機率肯定不低！