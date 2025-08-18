被MG G50逼到？台灣Hyundai預告8／28新車發表、有望是Custin 2.0

▲Hyundai南陽實業預告8／28新車發表，但對車輛資訊保密到家，考量到近期MG G50 Plus上市熱潮、以及先前送審時程，也讓人好奇新車是否就是Custin 2.0渦輪車型。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai南陽實業今（18）日發出媒體邀約，預告將在8／28舉行新車媒體見面會，內容僅透露發表時間、地點，但對新車資訊則保密到家。考量到近期MG G50 Plus的上市熱潮，也讓人好奇新車是否就是Custin 2.0渦輪車型！

先前可說是國產唯一7人座MPV的Custin，在7月現身環境部噪音審驗名單後，也代表2.0升渦輪動力即將到來。新2.0升渦輪動力雖然排氣量稅賦增加，但最大馬力233匹／36公斤米扭力的輸出，也比現行1.5升渦輪（170匹）更強勁，同時配備也可能再升級。

▲Custin 2.0升渦輪車型最大馬力233匹／36公斤米扭力，儘管排氣量稅賦較1.5升車型重，但將有更強勁輸出及豪華配備。

考量到MG G50 Plus同樣主打國產7人座MPV，並開出110萬的預售價，僅管並無電動滑門，但平價策略、豐富配備也為該級距帶來更多選擇，結合新車審驗時程推算，預料Custin 2.0上市時程也將落在第3季。

除了Custin外，Hyundai南陽實業在今年3月的新春記者會中，也預告3款重磅新車Mufasa、Santa Fe Calligraphy書法版與Inster將陸續登場，考量到Mufasa已上市、Inster電動休旅落在年底，因此新車也很可能是Santa Fe Calligraphy書法版，後者具有專屬外觀設定，並採全車Nappa真皮皮椅、雙前座零重力座椅、第2排獨立座椅與渦輪油電動力，將成為Santa Fe的旗艦車型定位。

▲南陽先前也曾預告Santa Fe Calligraphy書法版，該車具有第2排獨立座椅、全車Nappa真皮等豪華配備，將成為Santa Fe的旗艦車型。