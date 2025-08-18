Audi「最暢銷電動休旅」將迎小改款　頭燈、影音升級最快年底亮相

▲Audi Q4 e-tron傳將迎來小改款，換上新的頭燈、保桿，並增進駕駛輔助系統功能。（圖／翻攝自Audi，圖片皆為現行款，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

看準特斯拉Model Y需求低迷，奧迪（Audi）傳出將為Q4 e-tron電動休旅進行中期改款，預料將換上新的頭燈、保桿造型與ADAS駕駛輔助系統升級，讓這款品牌暢銷電動車更具競爭力。

雖然奧迪今年上半年全球銷量衰退5.9%，不過電動車部分則較去年同期成長32%，其中又以Q4 e-tron銷量最出色，也讓原廠為其帶來更新，希望能搶佔特斯拉Model Y的市場。

▲Q4 e-tron成為今年1-6月品牌最暢銷電動車，小改款將增添高速公路自駕輔助功能、並升級影音系統。



小改款Q4 e-tron同樣採MEB平台，預料將換上新的頭燈、保桿與水箱護罩，向新A5、A6 e-tron看齊，其中下氣壩換上6邊形網狀格柵，取代現行款的橫條式設計，帶來新的視覺。

另外，預料小改款Q4 e-tron也會升級駕駛輔助系統，增添高速公路自駕輔助功能，同時車載資訊娛樂系統也會更新，將具有支援ChatGPT AI語音助理功能，最大續航里程表現將提升，預計小改款Q4 e-tron在第4季末海外亮相。