別等關稅降價了！台灣「BMW多款新車新年式」即將漲價　最高漲幅15萬

▲經銷端釋出新年式車型售價，最高漲幅15萬。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

台北港新車塞爆、車主都在等關稅降價不肯領車！但BMW即將針對1、2、3、4、5系列推出「漲價」新年式，甚至iX1、iX2、iX等電動車都在規劃名單內，因生產成本上漲，上述多車款新年式都即將漲價，又以敞篷的430i xDrive M Sport漲幅最高15萬。

▲台灣近期關稅效應新車塞爆台北港。圖為示意圖。（圖／民眾提供）

新年式售價調漲，因應BMW特定配備生產成本上漲，同時，行政院環境部也宣布2025年7月1日起，針對二次鋰電池，包含48V、PHEV、電動車所使用的高壓鋰電池，加徵回收處理費，因而造成接下來新年式車價調漲，尤其是電動車款漲幅明顯。

▲電動車漲幅同樣有感，iX1、iX2調漲5萬、iX為3萬。

1系列、2系列、3系列、4系列、5系列等車款，包含掀背車、旅行車、房車多數車型，新年式漲幅約2～3萬元，至於代號G23的430i xDrive Convertible M Sport漲幅最多15萬來到355萬，相較原本車型，新年式430i變更為xDrive四驅版本。

熱銷的油車休旅、電動休旅也在調漲名單，X1、X2油車漲幅2萬，新年式售價198萬起與227萬起，電動車iX1漲5萬來到204萬起，iX2來到242萬起，而iX則有3萬漲幅售價341萬起。

M2、M3、M4、M5性能全車系調漲3萬，M2售價378萬起、M3售價621萬起、M4來到625萬起，M5為766萬起。