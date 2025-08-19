Range Rover Sport SV大鵬灣賽道體驗　635匹全能身手令人驚艷！

▲Range Rover Sport SV Edition Two在今年1月發表即接近完售，究竟這款豪華性能休旅表現如何，此次在大鵬灣賽道一探究竟。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自JLR，以下同）



記者林鼎智／專題報導

今年1月中，JLR台灣捷豹路虎發表限量40台的Range Rover Sport SV Edition Two（報導請點此），這款高性能豪華運動休旅售價730萬起，發表當下就僅剩個位數配額，如今隨著開始交車之際，也終於有機會在大鵬灣賽道一嘗實際表現。

說實話，對於休旅車下賽道、又是逼近2,485公斤噸位的車款，難免會有先入為主的預設立場，不過這次Range Rover Sport SV Edition Two卻打破這種刻板印象，不僅動力強悍，懸吊支撐、制動性能及車尾靈活程度，都讓人相當驚艷，不愧為Range Rover家族最運動車型表率。

▲Range Rover Sport SV Edition Two共有4車色，具有SV碳纖維外觀套件，另外還可選配23吋碳纖維輪圈，可再減輕35.6公斤，這也是首度在量產車上提供，選配價45.3萬。



由SVO（Special Vehicle Operations）部門操刀的Range Rover Sport SV Edition Two將運動、奢華集結一身，不僅在水箱護罩邊框、下擾流、保桿導流板等處具有SV專屬鍛造碳纖維，引擎蓋也採碳纖維材質減重，更配備主動式4出排氣系統，在開啟閥門後更帶來澎湃聲浪。

▲外觀不僅有鍛造／斜面碳纖維、4出尾管，車內椅背處也有，同時也具有專屬SV按鈕，一鍵切換戰鬥模式。



此次下場體驗的Range Rover Sport SV Edition Two還選配了碳纖維陶瓷矩陣煞車系統（選配價38.1萬），採前8活塞卡鉗x440mm碟盤、後4活塞卡鉗x390mm碟盤，可減輕簧下重量34公斤。

▲動力採4.4升V8雙渦輪+輕油電系統、8速手自排，具有635匹／76.5公斤米，碳纖維引擎蓋也減輕重量。

第一關體驗為加速煞停，除了感受Range Rover Sport SV Edition Two其4.4升V8雙渦輪引擎+輕油電系統（635匹／76.5公斤米、靜止加速破百3.8秒）的實力，也展現碳纖維陶瓷矩陣煞車系統的制動力，原廠也提到，其前8活塞卡鉗採十字佈局，提供一致的踩踏感，同時煞車來令片面積也是業界最大，在制動及耐熱性更出色。

除了加速表現、制動性能外，在煞停關卡中也能體驗到6D Dynamic動態氣壓懸吊系統的表現，尤其在仰俯控制上，即便在加速至140km／ h時大腳煞車也能保持平穩，在激烈煞停下也能保有不錯的乘坐感受。

▲直線煞停關卡中，即便加速至140km／h大腳煞停，其6D Dynamic動態氣壓懸吊系統的仰俯控制表現相當有感。



第2關的繞錐關卡，則體驗6D Dynamic動態氣壓懸吊系統的側傾抑制表現，同時還能體驗後輪轉向系統的優勢。尤其在後輪最大7.3度轉向角度下，可讓這台身長近5米（4,970mm）、寬2,048mm、軸距近3米（2,998mm）的全尺寸休旅輕鬆變換方向，即便錐桶間的距離不遠也能輕鬆過關。

▲繞錐關卡中，則可體驗到後軸轉向系統的優勢，讓這款大型休旅也能靈活變換。



來到大鵬灣全賽道環節，除了可在直線段感受4.4升V8雙渦輪帶來的635匹暢快輸出、熱血聲浪外，更讓人印象深刻的則是車身動態反饋，不僅車尾反應活潑，6D動態氣壓懸吊也能賦予足夠的阻尼支撐性，一改休旅側傾明顯的刻板印象。

▲Range Rover Sport SV Edition Two在6D動態氣壓懸吊下，不論是側傾抑制、路感回饋都更精進，車尾的動態也更活潑，顛覆原先對休旅車下賽道的刻板印象。



動力輸出與路感表現方面，相較於過去5.0升機械增壓版本的狂野直接，新Range Rover Sport SV Edition Two則更多了細節上的處理，同時也對駕駛的技術門檻親切一些，不過進彎前減速、回正開油還是得確實，畢竟帳面輸出擺在那，該有的敬意還是得有。

不得不說，此次Range Rover Sport SV Edition Two無論是內裝的豪華質感、熱血氛圍營造，或是動力輸出、車身動態表現，都值得稱讚一番。雖然今年配額已完售，但台灣捷豹路虎也展開明年度配額接單，有實力、又有熱血的層峰買家可得趕快把握。

▲雖然今年配額已完售，但台灣捷豹路虎也展開明年度的接單，據了解配額也差不多落在40台左右。