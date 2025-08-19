台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

▲台灣保時捷針對2019-2024年出廠Taycan發布召修，主因是高壓電池模組製造瑕疵，恐導致個別電池模組短路，極端情況恐導致車輛起火。（圖／資料照）



記者林鼎智／綜合報導

台灣保時捷（Porsche）針對Taycan車系發布召修，部分Taycan的高壓電池模組製造瑕疵，可能會出現個別電池模組發生短路，極少數情況下可能導致車輛起火。

此次台灣保時捷召修2019年至2024年出廠的Taycan、Taycan 4S、Taycan GTS、Taycan Turbo、Taycan Turbo S、Taycan 4 Cross Turismo、Taycan 4S Cross Turismo等，共計2,104輛。

在改善前，台灣保時捷建議車主暫時將高壓電池的充電量限制在最高80%，以確保最大限度的降低高壓電池潛在風險，台灣保時捷也將主動通知受影響車主回廠改正。

▲台灣保時捷也建議車主在改善前，將高壓電池充電量限制在最高80%，以降低潛在風險。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

受影響車輛將執行高壓電池的診斷檢查，除可回廠內執行外，部分受影響車輛也可透過遠端OTA方式進行檢查，若OTA完成檢查後結果正常，則可透過OTA執行高壓電池控制單元軟體更新。若檢查結果異常，則將更換高壓電池中受影響的模組或高壓電池，若為更換高壓電池模組需於更換完成後，執行高壓電池控制單元軟體更新；若為更換高壓電池，於更換完成後，則無需執行軟體更新。

此次受影響Taycan高壓電池的診斷檢查作業時間約3小時；若檢查異常需更換，則更換電池模組約5個工作日，更換高壓電池約2個工作日，另執行高壓電池軟體更新時間約1小時。