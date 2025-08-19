ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

▲保時捷Taycan Cross Turismo試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣保時捷針對2019-2024年出廠Taycan發布召修，主因是高壓電池模組製造瑕疵，恐導致個別電池模組短路，極端情況恐導致車輛起火。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

台灣保時捷（Porsche）針對Taycan車系發布召修，部分Taycan的高壓電池模組製造瑕疵，可能會出現個別電池模組發生短路，極少數情況下可能導致車輛起火。

此次台灣保時捷召修2019年至2024年出廠的Taycan、Taycan 4S、Taycan GTS、Taycan Turbo、Taycan Turbo S、Taycan 4 Cross Turismo、Taycan 4S Cross Turismo等，共計2,104輛。

在改善前，台灣保時捷建議車主暫時將高壓電池的充電量限制在最高80%，以確保最大限度的降低高壓電池潛在風險，台灣保時捷也將主動通知受影響車主回廠改正。

▲保時捷Taycan召修。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

▲台灣保時捷也建議車主在改善前，將高壓電池充電量限制在最高80%，以降低潛在風險。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

受影響車輛將執行高壓電池的診斷檢查，除可回廠內執行外，部分受影響車輛也可透過遠端OTA方式進行檢查，若OTA完成檢查後結果正常，則可透過OTA執行高壓電池控制單元軟體更新。若檢查結果異常，則將更換高壓電池中受影響的模組或高壓電池，若為更換高壓電池模組需於更換完成後，執行高壓電池控制單元軟體更新；若為更換高壓電池，於更換完成後，則無需執行軟體更新。

此次受影響Taycan高壓電池的診斷檢查作業時間約3小時；若檢查異常需更換，則更換電池模組約5個工作日，更換高壓電池約2個工作日，另執行高壓電池軟體更新時間約1小時。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動跑車保時捷PorscheTaycan電池OTA模組短路起火德系

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

最新文章

賓利歐陸GT、Flying Spur上市2025-08-19

台灣保時捷Taycan召修2025-08-19

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相2025-08-19

「比亞迪新油電車」進軍泰國2025-08-19

台灣Volvo新XC90休旅9／5發表2025-08-19

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台2025-08-19

台灣馬自達召回4休旅車逾5.5萬輛2025-08-19

「Nissan全新休旅主打大空間」首度現身2025-08-19

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣2025-08-19

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國2025-08-19

熱門文章

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣2025-08-19

台灣馬自達召回4休旅車逾5.5萬輛2025-08-19

台灣Hyundai預告8／28有新車2025-08-18

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry2025-08-18

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國2025-08-19

台灣Volvo新XC90休旅9／5發表2025-08-19

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台2025-08-19

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相2025-08-19

「第6代TOYOTA RAV4」大陸再曝光2025-08-18

相關新聞

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相！升級S-AWC四驅、外觀更粗獷

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相！升級S-AWC四驅、外觀更粗獷

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

讀者迴響

熱門文章

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

被MG G50逼到？台灣Hyundai預告8／28新車發表、有望是Custin 2.0

被MG G50逼到？台灣Hyundai預告8／28新車發表、有望是Custin 2.0

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366