台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

▲小改款新Model X、Model S預計8月底登台，準備交車。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉釋出預告，8月26日小改款新Model X、Model S首度登台，也預告這2款新車即將開始交車，作為旗艦的Model X休旅、Model S房車，改款針對外觀、配備、底盤進行有感升級。

▲小改款外觀增加冰霜藍新車色。

小改款Model X官網售價359.69萬、性能版Paid 374.69萬，而Model S為334.69萬以及Paid 349.69萬，新車外觀與國外同步追加更有質感的冰霜藍新車色做為賣點，搭配黑化飾條、燻黑尾燈顯得更有質感。

Model S相較Model X外觀保桿修飾得更有侵略性，搭配21吋鋁圈，可加價9.7萬選配冰霜藍。同時這2款新車也在前方升級最新的攝像鏡頭，為自動停車、自動駕駛輔助等帶來更有感的辨識回饋。

▲車內升級氣氛與後座8吋多媒體螢幕。

內裝同樣與國外同步，導入多色系的氣氛燈，後座與煥新版Model 3相同導入8吋影音螢幕，可支援Youtube、Netflix等影音平台。另針對隔音、底盤系統進行重新調校，讓Model X、Model S擁有更舒適的行路質感。