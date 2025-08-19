ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

▲小改款新Model X、Model S預計8月底登台，準備交車。（圖／翻攝自特斯拉）

▲小改款新Model X、Model S預計8月底登台，準備交車。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉釋出預告，8月26日小改款新Model X、Model S首度登台，也預告這2款新車即將開始交車，作為旗艦的Model X休旅、Model S房車，改款針對外觀、配備、底盤進行有感升級。

▲小改款新Model X、Model S預計8月底登台，準備交車。（圖／翻攝自特斯拉）

▲小改款外觀增加冰霜藍新車色。

小改款Model X官網售價359.69萬、性能版Paid 374.69萬，而Model S為334.69萬以及Paid 349.69萬，新車外觀與國外同步追加更有質感的冰霜藍新車色做為賣點，搭配黑化飾條、燻黑尾燈顯得更有質感。

Model S相較Model X外觀保桿修飾得更有侵略性，搭配21吋鋁圈，可加價9.7萬選配冰霜藍。同時這2款新車也在前方升級最新的攝像鏡頭，為自動停車、自動駕駛輔助等帶來更有感的辨識回饋。

▲小改款新Model X、Model S預計8月底登台，準備交車。（圖／翻攝自特斯拉）

▲小改款新Model X、Model S預計8月底登台，準備交車。（圖／翻攝自特斯拉）

▲車內升級氣氛與後座8吋多媒體螢幕。

內裝同樣與國外同步，導入多色系的氣氛燈，後座與煥新版Model 3相同導入8吋影音螢幕，可支援Youtube、Netflix等影音平台。另針對隔音、底盤系統進行重新調校，讓Model X、Model S擁有更舒適的行路質感。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車Cybertruck

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

推薦閱讀

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相！升級S-AWC四驅、外觀更粗獷

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相！升級S-AWC四驅、外觀更粗獷

「比亞迪新油電車」讓泰國TOYOTA、HONDA有壓力！大空間入門小車價

「比亞迪新油電車」讓泰國TOYOTA、HONDA有壓力！大空間入門小車價

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

最新文章

賓利歐陸GT、Flying Spur上市2025-08-19

台灣保時捷Taycan召修2025-08-19

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相2025-08-19

「比亞迪新油電車」進軍泰國2025-08-19

台灣Volvo新XC90休旅9／5發表2025-08-19

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台2025-08-19

台灣馬自達召回4休旅車逾5.5萬輛2025-08-19

「Nissan全新休旅主打大空間」首度現身2025-08-19

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣2025-08-19

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國2025-08-19

熱門文章

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣2025-08-19

台灣馬自達召回4休旅車逾5.5萬輛2025-08-19

台灣Hyundai預告8／28有新車2025-08-18

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry2025-08-18

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國2025-08-19

台灣Volvo新XC90休旅9／5發表2025-08-19

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台2025-08-19

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相2025-08-19

「第6代TOYOTA RAV4」大陸再曝光2025-08-18

相關新聞

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

「Nissan全新休旅主打大空間」首度現身！命名N8預計今年發表

「Nissan全新休旅主打大空間」首度現身！命名N8預計今年發表

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

讀者迴響

熱門文章

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

被MG G50逼到？台灣Hyundai預告8／28新車發表、有望是Custin 2.0

被MG G50逼到？台灣Hyundai預告8／28新車發表、有望是Custin 2.0

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366