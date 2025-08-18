「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

▲Altima後繼車款，新Nissan Teana大陸釋出預告。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

曾是台灣家喻戶曉的Nissan Teana房車，如今在大陸作為Altima後繼車款接棒上陣，以全新帥氣的外觀、不俗的車室空間格局，回歸的新Nissan Teana要繼續與TOYOTA Camry過招！

▲小改款Altima特別換上Teana續戰中大型房車市場。

台灣、北美市場相繼停售的Nissan Altima，持續耕耘大陸市場，而如今大陸小改款Altima已經特別換上Teana命名來勾起車迷回憶，事實上，大陸市場的Nissan Sentra仍有新舊世代一同販售，未來新Teana應該會與舊款Altima比照辦理。

▲車尾特別換上會發光的廠徽。

外觀方面，改款後設計偏向新世代純電車 N7，車頭和車尾更顯科技感與時尚感。車尾從舊款大寫「ALTIMA」字母Logo改為會發光的NISSAN廠徽，日夜間更有極高的辨識度。

Altima自推出以來，受限房車低迷市場買，在大陸市場銷售逐年降低。此時原廠特別復活Teana車名，無疑主打的回憶情感牌。並藉由外觀、內裝改款更新，並以Teana、Altima新舊共存，全面提升市占率與產品線靈活性。