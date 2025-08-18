「HONDA FR-V經典MPV」將復活回歸！轉型6人座全新休旅搭油電

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
▲HONDA計劃復活FR-V，已在日本悄悄完成註冊！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

於2009年停產的HONDA FR-V肯定讓不少老車迷難忘，該車主打的是6人座MPV市場，不過近來FR-V已在日本完成註冊，傳原廠有意重啟停產多年的6人座 MPV FR-V，並改以休旅SUV 身份回歸，動力導入 e:HEV油電系統，預計於明年登場。

▲底盤來自Civic架構，採用品牌正夯的e:HEV油電。

HONDA正在研發全新車型，可能沿用 FR-V 名稱，但車身將從 MPV 型式改為更具市場歡迎的SUV休旅。車內仍將保留過去的 6 人座配置，提供消費者更多使用彈性。

沿用新世代Civic 底盤設定，新的 FR-V 亦將建構於HONDA最新平台之上，引擎配置預期為 1.5 升 e:HEV 油電系統，搭配HONDA Sensing 主動安全技術，兼顧效能與行車安全。此外，由 MPV 轉型 SUV，有望提升離地角與通過性能，並融入品牌最新的外型語彙設計。

FR-V 自 2004 年推出以來，以獨特的 3+3 座椅佈局與寬敞實用性受到市場好評，僅曾在 2009 年停產。本次復出若成真，將是傳奇 MPV 以全新姿態重返市場的重要時刻。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

