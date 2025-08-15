國產「MG G50 Plus」MPV試駕！配備牛肉給滿、空間魔術師7人座新秀

▲國產7人座新秀來襲！MG G50 Plus配備給滿、價格優參戰MPV戰場。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

過去毫無對手的Hyundai Custin可要繃緊神經了！台灣MG 繼 HS 與 ZS闖出一片天後，這次推出全新 G50 Plus 七人座 MPV，預售價直接鎖在 110 萬，主打大空間、滿配備，還有相當競爭力的動力輸出，對準想一次搞定全家出遊與日常代步的多功能買家，是不容小覷的國產MPV新黑馬！

▲車頭LED頭燈，搭配鍍格飾條妝點營造相當時尚的質感。

台灣G50 Plus 的外觀屬於耐看型，顯然走得不是浮誇科技風，車頭採大面積橫瀑式鍍鉻水箱護罩，與銳利 LED 頭燈相連，日行燈在點亮時辨識度很高。前保桿下緣還有鍍鉻飾條收邊，讓 MPV 也能多一點時尚精緻感。

▲車尾配有實用的腳踢電動尾門，手拿行李重物方便許多。

▲兩側車門為側開設計，並未有滑門。

車身側面線條流暢，略微上揚的腰線延伸至尾燈，讓整體視覺修長不笨重。試駕車搭配 17 吋鋁圈，與整車家庭定位契合。尾部則是橫向 LED 尾燈組配飾條，夜間點亮效果不錯，也有拉寬車體的視覺效果。相較Hyundai Custin，台灣MG G50 Plus兩側車門採用側開門設計，並未有滑門配置。

▲G50 Plus配備給好給滿、誠意十足。

▲12.3吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶，視覺科技感到位。

一打開車門，G50 Plus 的內裝給人牛肉配備全給的驚喜感。駕駛前方是一組 12.3 吋全數位儀表，搭配同樣 12.3 吋中控觸控螢幕，雙屏佈局讓駕駛艙科技感直接拉滿，雖然質感細節一般，但G50 Plus給出誠意超滿的配備。

▲後視鏡採用電子式附有行車紀錄器功能。

▲多媒體螢幕操作流暢，可支援Apple Carplay有線手機連結，至於Android則需下載專用APP連結。

恆溫空調、64色氣氛燈、無線手機充電等，時下流行的配備，MG G50 Plus幾乎一車滿載。其他另有原廠加裝的電子後照鏡附行車紀錄器功能，加上360度環景攝影、L2輔助駕駛科技為行車安全達到滴水不漏把關。

▲中央鞍座提供多元豐富的置物空間，整合多項就手的按鍵操作。

MG G50 Plus展現豐富且多元變化的置物空間，採用懷檔式排檔，讓中央鞍座發揮最好的空間運用，下方還有隱藏式小空間，中央鞍座提供電動尾門開啟、加熱座椅按鍵等。

▲強烈建議加購Premium套件，第二排就有便利的電動調整，外觀、內裝配備也更豐富。

座椅更是亮點之一，前排皮椅不只支援電動調整，還有加熱功能，還有貼心的小餐盤，重點第二排採獨立雙座設計，未來上市車型，還能以選配方式加購的Premium大禮包套件，包含第二排能電動滑移、椅背調整，延伸至第二排的64色氣氛燈，專屬迎賓燈、外觀飾條套件等，強烈建議值得加價。

前後座椅都能電動調整椅背角度與滑移距離，坐感支撐性佳，長途乘坐不易疲勞。第二排中央留出走道，方便第三排進出，這對有長輩或小朋友的家庭來說特別好用。

▲第三排仍適合成年男性乘坐，也有提供ISOFIX兒童座椅固定。

第三排雖然還是以短程為主，但成年男性頭部與膝部空間表現還是不錯，大人短途乘坐不會感到侷促。行李廂在七人滿座時能放下幾個登機箱，若第三排收折，馬上化身超大平整載物空間，露營、搬家一次搞定。

▲輔助駕駛按鍵集中在方向盤左側，操作直覺好上手。

G50 Plus 標配 MG Pilot 駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動車距巡航、LKA 車道保持、FCW 前方碰撞警示、AEB 自動緊急煞車等，全車 6 氣囊也在清單內。以百萬 MPV 來說，這套安全相當齊全，能讓新手駕駛與長途行車更安心。

▲動力柔順、不拖泥帶水，滿載7人座游刃有餘。

動力搭載 1.5 升渦輪增壓引擎，搭配7速雙離合變速箱，也就是與HS同樣配置，經過原廠專為G50 Plus特殊調校，擁有180匹馬力、29.1公斤米扭力。市區行駛油門反應柔順，高速巡航超車也夠俐落，對於載滿家人與行李的情況仍保有餘裕。懸吊調校偏向舒適，合理速度下，過彎側傾可在接受範圍，乘客不會被晃得東倒西歪。

底盤懸吊雖然屬於舒適取向，但在快速過彎或高架橋匝道時，支撐性比預期好一些，車身沒有明顯「晃來晃去」。方向盤手感偏輕盈，市區迴轉掉頭、停車輕鬆好掌握。

G50 Plus 最大的賣點就是「空間 + 配備 + 價格」三位一體。110 萬的預售價，給了電動調整、加熱座椅、獨立第二排座椅、雙 12.3 吋螢幕，甚至還有完整駕駛輔助系統，雖然動力操控不是它的主菜，但作為家庭全能車，它確實有讓市場震動的本事。