台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

▲鴻海Model C參展美國德州達拉斯展覽，引起不少車迷熱烈討論。（圖／翻攝自鴻海）



記者徐煜展／綜合報導

鴻海集團旗下電動車Model C這回可不是在台灣亮相，而是直接跨海現身美國德州達拉斯，參加台灣形象展。Model C現場一曝光，立刻吸引不少北美消費者圍觀，甚至有民眾直呼「這就是我要的電動SUV！」鴻海打算在美國衝刺AI業務，而Model C進軍美國計劃仍不受影響。



▲鴻海Model C首波將由裕隆生產，後續不排除會再評估改由美國當地製造避開關稅。

鴻海Model C原本在台灣就是討論度相當高的電動休旅，這次展出更讓外界看出鴻海電動車的全球野心。因先前鴻海已出售美國俄亥俄州電動產線，因此Model C目前首波將由台灣產線生產代工外銷至美國，北美版Model C預計將於明年第1季開賣。至於北美Model C要透過裕隆生產代工亦或找尋其他生產線合作，官方目前都還在評估考量，也不排除積極找尋美國生產線來克服關稅難關。

不過美國應川普最新關稅政策，針對進口車輛，或者台灣製造電動車，關稅至少要課 20%以上，這也意味著Model C想進軍美國市場，未來勢必得再進一步考量美國當地生產，才具有更優惠的價格優勢。近期台灣道路也有Model C路上測試被目擊，顯然也都是為了進軍美國市場作最後暖身。





▲美國有不少消費對於Model C展現高度興趣，為展覽帶來不少話題。

即便如此，從這次達拉斯的展出反應來看，當地消費者對Model C仍展現高度興趣。一方面是因為Model C主打「空間大、價格有競爭力」，另一方面在外觀設計上也相當符合美國消費者喜歡的休旅風格。

鴻海與台灣產線合作，將使Model C成為第一款「台灣製造、美國販售」的電動休旅，如果後續能順利克服關稅挑戰，Model C有望在美國新創電動車市場中殺出一條血路，也能作為鴻海進軍國際市場關鍵的一步棋。

