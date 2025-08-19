三菱「大改款得利卡」傳10月亮相！升級S-AWC四驅、外觀更粗獷

▲三菱暢銷車款得利卡（Delica）傳出將在10月迎來大改款，將換上新的設計語彙及4輪驅動系統。（圖／翻攝自Mitsubishi，圖片皆為現行款，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本三菱（Mitsubishi）暢銷車款Delica D:5傳出將在今年10月迎來大改款，不僅外觀大幅變化，同時也將導入最新4輪驅動系統，為睽違18年大改款做足準備。

三菱Delica D:5現行款已在5月22日暫停接單，據了解今年1-6月日本共賣出13,163輛，較去年同期成長43.8％。此次第6代大改款Delica外觀將採最新Dynamic Shield設計語彙，與Delica MINI、Triton相似，車尾也換上新的尾燈、前後下護板，讓視覺更粗獷越野。

▲第6代得利卡將升級為S-AWC超能全時4驅系統，整合主動中央差速器、AYC主動彎道控制、主動穩定控制系統、ABS等，提升越野性能。



大改款Delica也將從現行的AWC 4輪驅動系統升級為S-AWC超能全時4驅，該系統整合主動中央差速器、AYC主動彎道動態控制、ASC主動穩定控制及ABS防煞車鎖死等系統，帶來更全面的越野表現。

座艙部分則將具有數位儀表、12.3吋中控螢幕，並提供4種動態模式（Eco、Normal、Gravel、Snow），駕駛輔助系統也提升，AEB急煞輔助系統增添自行車偵測、倒車防誤踩油門輔助、前車駛離警示等。

▲大改款得利卡可能延續2.2升柴油引擎、8速自排動力，具有145匹最大馬力，另外也不排除提供2.4升柴油。



至於動力則可能延續現行2.2升4缸柴油引擎、8速自排配置，具有最大馬力145匹／38.7公斤米扭力，另外也不排除提供與Triton同樣的2.4升柴油引擎。

三菱Delica D:5融合MPV與SUV特色，也是日本市場同級唯一柴油4驅車款，車格介於TOYOTA Noah與Alphard之間，提供7-8人座選擇，具有平均油耗13.6km／L表現，也使Delica D:5即便18年未改款依舊暢銷。