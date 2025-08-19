ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相！升級S-AWC四驅、外觀更粗獷

▲Mitsubishi Delica D:5。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲三菱暢銷車款得利卡（Delica）傳出將在10月迎來大改款，將換上新的設計語彙及4輪驅動系統。（圖／翻攝自Mitsubishi，圖片皆為現行款，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本三菱（Mitsubishi）暢銷車款Delica D:5傳出將在今年10月迎來大改款，不僅外觀大幅變化，同時也將導入最新4輪驅動系統，為睽違18年大改款做足準備。

三菱Delica D:5現行款已在5月22日暫停接單，據了解今年1-6月日本共賣出13,163輛，較去年同期成長43.8％。此次第6代大改款Delica外觀將採最新Dynamic Shield設計語彙，與Delica MINI、Triton相似，車尾也換上新的尾燈、前後下護板，讓視覺更粗獷越野。

▲Mitsubishi Delica D:5。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲第6代得利卡將升級為S-AWC超能全時4驅系統，整合主動中央差速器、AYC主動彎道控制、主動穩定控制系統、ABS等，提升越野性能。

大改款Delica也將從現行的AWC 4輪驅動系統升級為S-AWC超能全時4驅，該系統整合主動中央差速器、AYC主動彎道動態控制、ASC主動穩定控制及ABS防煞車鎖死等系統，帶來更全面的越野表現。

座艙部分則將具有數位儀表、12.3吋中控螢幕，並提供4種動態模式（Eco、Normal、Gravel、Snow），駕駛輔助系統也提升，AEB急煞輔助系統增添自行車偵測、倒車防誤踩油門輔助、前車駛離警示等。

▲Mitsubishi Delica D:5。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲Mitsubishi Delica D:5。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲大改款得利卡可能延續2.2升柴油引擎、8速自排動力，具有145匹最大馬力，另外也不排除提供2.4升柴油。

至於動力則可能延續現行2.2升4缸柴油引擎、8速自排配置，具有最大馬力145匹／38.7公斤米扭力，另外也不排除提供與Triton同樣的2.4升柴油引擎。

三菱Delica D:5融合MPV與SUV特色，也是日本市場同級唯一柴油4驅車款，車格介於TOYOTA Noah與Alphard之間，提供7-8人座選擇，具有平均油耗13.6km／L表現，也使Delica D:5即便18年未改款依舊暢銷。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅越野三菱Delica得利卡Mitsubishi大改款柴油4驅S-AWC7人座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

最新文章

賓利歐陸GT、Flying Spur上市2025-08-19

台灣保時捷Taycan召修2025-08-19

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相2025-08-19

「比亞迪新油電車」進軍泰國2025-08-19

台灣Volvo新XC90休旅9／5發表2025-08-19

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台2025-08-19

台灣馬自達召回4休旅車逾5.5萬輛2025-08-19

「Nissan全新休旅主打大空間」首度現身2025-08-19

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣2025-08-19

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國2025-08-19

熱門文章

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣2025-08-19

台灣馬自達召回4休旅車逾5.5萬輛2025-08-19

台灣Hyundai預告8／28有新車2025-08-18

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry2025-08-18

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國2025-08-19

台灣Volvo新XC90休旅9／5發表2025-08-19

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台2025-08-19

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相2025-08-19

「第6代TOYOTA RAV4」大陸再曝光2025-08-18

相關新聞

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

鹿野高台空氣品質維護區7月起加嚴管制　強化柴油車排放管理

鹿野高台空氣品質維護區7月起加嚴管制　強化柴油車排放管理

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

讀者迴響

熱門文章

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

被MG G50逼到？台灣Hyundai預告8／28新車發表、有望是Custin 2.0

被MG G50逼到？台灣Hyundai預告8／28新車發表、有望是Custin 2.0

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366