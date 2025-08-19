ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

▲賓利Continental GT／GTC、Flying Spur發表 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利總代理永三汽車今（19）日發表Continental GT／GTC、Flying Spur，帶來第2款V8油電動力，增添雙門跑車、4門轎跑陣容 。（圖／翻攝自Bentley，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓利（Bentley）台灣總代理永三汽車今（19）日發表2026年式Continental GT、Continental GT Convertible敞篷及Flying Spur，為全新第4代車型帶來第2款V8 Hybrid油電動力，增添賓利雙門跑車、4門轎跑陣容。

賓利基本售價
Continental GT：1,460萬起
Continental GT Convertible敞篷：1,580萬起
Flying Spur：1,380萬起

▲賓利Continental GT／GTC、Flying Spur發表 。（圖／翻攝自Bentley）

▲Continental GT／GTC、Flying Spur搭載4.0升雙渦輪V8高性能油電動力，具有綜效馬力680匹／94.8公斤米扭力，純電續航里程80公里起。

新Continental GT／GTC、Flying Spur搭載4.0升雙渦輪V8高性能油電動力，搭配8速雙離合、主動全時4驅系統下具有綜效馬力680匹／94.8公斤米扭力，其中Continental GT靜止加速破百3.7秒，敞篷及Flying Spur則是3.9秒，並具有80公里以上的純電續航里程（Continental GT為84公里）。

Continental GT、Continental GT Convertible頭燈處具有水晶反射光影，並採黑色水箱護罩及鍍鉻框架外型，搭配亮黑前下擾流，展現出與Speed、Mulliner車型不同的運動感受。

▲賓利Continental GT／GTC、Flying Spur發表 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利Continental GT／GTC、Flying Spur發表 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利Continental GT／GTC、Flying Spur發表 。（圖／翻攝自Bentley）

▲座椅採直線壓紋設計，並可選配黑色套件呈現低調奢華風格，Azure車型也標配22吋輪圈，具有專屬銘牌。

車內則採直線壓紋座椅設計，並可在鍍鉻內飾版選配黑色套件，將旋鈕、冷氣出風口、音響風量控制鍵、門把等進行黑化，呈現低調奢華風格。

另外，此番也針對Continental GT／GTC、Flying Spur帶來全新Azure車型，將水箱格柵改以直瀑式造型，前保桿格柵以鍍鉻材質展現質感，標配升級22吋Azure輪圈，具有專屬Azure銘牌、內裝菱格紋等設計。

▲賓利Continental GT／GTC、Flying Spur。（圖／翻攝自Bentley）

▲Continental GT／GTC、Flying Spur簡易規配表。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車轎跑敞篷賓利Bentley永三Continental GTFlying SpurV8油電性能豪華

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

最新文章

賓利歐陸GT、Flying Spur上市2025-08-19

台灣保時捷Taycan召修2025-08-19

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相2025-08-19

「比亞迪新油電車」進軍泰國2025-08-19

台灣Volvo新XC90休旅9／5發表2025-08-19

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台2025-08-19

台灣馬自達召回4休旅車逾5.5萬輛2025-08-19

「Nissan全新休旅主打大空間」首度現身2025-08-19

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣2025-08-19

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國2025-08-19

熱門文章

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣2025-08-19

台灣馬自達召回4休旅車逾5.5萬輛2025-08-19

台灣Hyundai預告8／28有新車2025-08-18

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry2025-08-18

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國2025-08-19

台灣Volvo新XC90休旅9／5發表2025-08-19

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台2025-08-19

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相2025-08-19

「第6代TOYOTA RAV4」大陸再曝光2025-08-18

相關新聞

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

台灣保時捷Taycan召修！高壓電池組瑕疵、改正前建議充電勿超過80%

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相！升級S-AWC四驅、外觀更粗獷

三菱「大改款得利卡」傳10月亮相！升級S-AWC四驅、外觀更粗獷

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

Audi「最暢銷電動休旅」將迎小改款　頭燈、影音升級最快年底亮相

Audi「最暢銷電動休旅」將迎小改款　頭燈、影音升級最快年底亮相

讀者迴響

熱門文章

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

被MG G50逼到？台灣Hyundai預告8／28新車發表、有望是Custin 2.0

被MG G50逼到？台灣Hyundai預告8／28新車發表、有望是Custin 2.0

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

「Nissan Teana回來了」再戰TOYOTA Camry！全新改款外觀大陸第4季上市

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

台灣製生產「鴻海電動休旅」外銷美國恐遇20%高關稅！現場車迷仍直喊想買

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

台灣特斯拉預告「新Model X、Model S」8月登台！外觀、配備、底盤升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366