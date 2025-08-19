1380萬起！賓利「歐陸GT／敞篷、Flying Spur」上市　V8油電680匹

▲賓利總代理永三汽車今（19）日發表Continental GT／GTC、Flying Spur，帶來第2款V8油電動力，增添雙門跑車、4門轎跑陣容 。（圖／翻攝自Bentley，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓利（Bentley）台灣總代理永三汽車今（19）日發表2026年式Continental GT、Continental GT Convertible敞篷及Flying Spur，為全新第4代車型帶來第2款V8 Hybrid油電動力，增添賓利雙門跑車、4門轎跑陣容。

賓利基本售價

Continental GT：1,460萬起

Continental GT Convertible敞篷：1,580萬起

Flying Spur：1,380萬起

▲Continental GT／GTC、Flying Spur搭載4.0升雙渦輪V8高性能油電動力，具有綜效馬力680匹／94.8公斤米扭力，純電續航里程80公里起。

新Continental GT／GTC、Flying Spur搭載4.0升雙渦輪V8高性能油電動力，搭配8速雙離合、主動全時4驅系統下具有綜效馬力680匹／94.8公斤米扭力，其中Continental GT靜止加速破百3.7秒，敞篷及Flying Spur則是3.9秒，並具有80公里以上的純電續航里程（Continental GT為84公里）。

Continental GT、Continental GT Convertible頭燈處具有水晶反射光影，並採黑色水箱護罩及鍍鉻框架外型，搭配亮黑前下擾流，展現出與Speed、Mulliner車型不同的運動感受。

▲座椅採直線壓紋設計，並可選配黑色套件呈現低調奢華風格，Azure車型也標配22吋輪圈，具有專屬銘牌。



車內則採直線壓紋座椅設計，並可在鍍鉻內飾版選配黑色套件，將旋鈕、冷氣出風口、音響風量控制鍵、門把等進行黑化，呈現低調奢華風格。

另外，此番也針對Continental GT／GTC、Flying Spur帶來全新Azure車型，將水箱格柵改以直瀑式造型，前保桿格柵以鍍鉻材質展現質感，標配升級22吋Azure輪圈，具有專屬Azure銘牌、內裝菱格紋等設計。

▲Continental GT／GTC、Flying Spur簡易規配表。