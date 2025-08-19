ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣Volvo「新一代XC90休旅」9／5發表！雙動力3車型、座艙再升級

▲Volvo XC90二度小改款 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣Volvo國際富豪汽車預告新一代XC90將在9月5日發表，將有雙動力、3車型 。（圖／資料照，為上海車展展演車型）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo國際富豪汽車今（19）日正式發出媒體邀約，確定新XC90旗艦休旅將在9月5日上市發表，此次XC90為二度小改款，不僅車頭樣貌更新、新增車色外，影音系統也升級，將採B5、T8兩種動力編成，經銷端傳出預售價自304.6萬起。

▲XC90 9／5上市。（圖／翻攝自Volvo）

▲此次XC90為二度小改款，不僅升級11.2吋大螢幕，車室內的縫面、質感也更精進。（圖／翻攝自Volvo）

現行款第2代XC90自2015年上市，透過年式更新、並在2019年迎來首度小改款、2024年二度小改款增添產品力。此次新XC90不僅增添野莓紅車色、也換上新款水箱護罩、新款「雷神之鎚」Matrix矩陣頭燈、燻黑尾燈、新廠徽等，並提供20、21吋鋁圈樣式。

▲Volvo XC90二度小改款 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo XC90二度小改款 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新XC90新增野莓紅車色，換上新的水箱護罩、雷神之鎚頭燈造型，尾燈也採燻黑，提供20-21吋新款輪圈樣式。

新XC90車身尺碼不變，具有4,953mm x 1,931mm x 1,776mm，軸距2,984mm，車內也換上Nordico植然皮材質，並從原本9吋中控螢幕升級為11.2吋，結合Google影音系統、新款UX介面等，讓科技性、質感更上層樓。

▲Volvo XC90透明結構車。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo XC90二度小改款 。（圖／記者林鼎智攝）

▲車內升級11.2吋Google螢幕、Nordico植然皮材質，台灣市場將有B5、T8兩種動力，目前傳出經銷端預售自304.6萬起。

動力則有B5、T8兩種編成，共3車型等級，其中B5採2.0升汽油渦輪引擎+48V輕油電系統、8速手自排，最大馬力250匹／36.7公斤米扭力；T8則是2.0升渦輪引擎結合145匹後軸電動馬達、18.8kWh電池組成，具有綜效馬力455匹／72.3公斤米扭力。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅VolvoXC90小改二度野莓紅上市新車預報B5T8國際富豪

