「Nissan全新休旅主打大空間」首度現身！命名N8預計今年發表

▲Nissan全新電動休旅大陸現身測試，將命名N8。（圖／翻攝自微博）

記者徐煜展／綜合報導

近期於大陸曝光的測試照片洩漏Nissan接下來計劃，Nissan 與合資夥伴東風汽車正共同研發一款全新中型電動休旅，規劃加入其「N 系列」，成為繼N6、N7電動房車後的第 3 款成員！

▲該車將命名為N8，是N系列的第1款電動休旅。

Nissan全新曝光的電動休旅可追溯到去年發表的Epic SUV概念車，從測試車來看，已經高度還原當初的概念車，車頭採用分離式 LED 頭燈設計，格柵呈封閉式造型，比照N6 轎車的家族化風格。

車尾預期量產時將採用貫穿 LED 尾燈。車門把手採隱藏式設計，搭配無框車窗，車頂則裝有 LiDAR 雷達，側面還配置攝像感知模組，極具科技感與未來質感。

▲Nissan全新N8預計今年大陸發表。（圖／翻攝自Nissan）

Nissan 在中國的 N 系列目前已有 N7 電動轎車與 N6 插電油電房車。此次偽裝休旅測試車很可能是 N 系列首款休旅型號，市場名稱或許會命名為「N8」。這意味 Nissan 正逐步在大陸市場建立一條完整、高度整合的電動車產品線，後續有望進軍歐洲等其他市場。