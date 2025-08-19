特斯拉「全新Model Y 6人座休旅」開賣！售價150萬新台幣　續航751公里

▲大陸官網開賣Model Y L長軸款！預計9月開始交車。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉Tesla車迷肯定興奮！期待已久的全新Model Y L 6人座休旅於8月19日大陸官網正式上線，售價33.9萬人民幣，折合新台幣僅要150萬，第2排採獨立座椅，CLTC續航力751公里。全新6人座Model Y L在大陸售價甚至比台灣標準款5人座189.99萬還便宜。

▲第2排採用獨立座椅配置。

大陸全新長軸Model Y L首波以6人座主打，採2+2+2佈局，車長增加179mm、車高增加40mm、軸距增加150mm，使車身尺碼來到4,976mm x 1,920mm x 1,668mm，軸距突破3米來到3,040mm。

第2排採用討喜的獨立座椅配置，讓2、3排乘客能方便進出，採雙馬達全輪驅動（前軸馬達142kW、後軸馬達198kW），總輸出功率為340kW（約456匹），電池容量從標準款的78.4kWh提升到82kWh，最高充電效率250kW，CLTC續航力為751公里。

▲長軸Model Y L配備更舒適、空間感更好。

6人座車型主打更大、更舒適的車室格局，具有全景大天窗、2排座椅電動腿托調整，行李置物空間高達2,539L公升，隨著新車於大陸官網上架，歐洲也正在開始測試長軸Model Y L，因此長軸Model Y L不是大陸市場專屬，未來台灣隨著歐洲上市後，仍有機會引進長軸Model Y L。