台灣馬自達「召修4款休旅車」逾5.5萬輛　1項目誤植恐不符驗車

▲104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣馬自達召回多款休旅車型，因車身式樣分類誤植，恐導致車主驗車不符無法通過。（圖／翻攝自Mazda）

記者林鼎智／綜合報導

台灣馬自達接獲日本原廠通知，宣布針對部分CX-5、CX-9、CX60 25S、CX60 33T輕油電及CX-90召回改正，因上述車型的車身式樣分類誤植為「廂式」，正確為「旅行式」，該項式誤植將導致車主在辦理車輛定期檢驗或車籍異動時，因車身樣式不符而無法通過驗車。

台灣Mazda召回的車型出廠區間共有：
CX-5 ：2017年2月至2025年1月
CX-9：2016年7月至2023年10月
CX-60 25S：2023年2月至2025年3月
CX-60 33T 輕油電：2023年5月至2025年3月
CX-90：2023年4月至2025年3月

▲台灣馬自達召修。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

▲因車身式樣分類誤植為廂式，正確為「旅行式」，恐導致車主在車輛定期檢驗或車籍異動時，因車身樣式不符而無法通過驗車。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）

此次因車身式樣分類誤植受影響的車數共達55,833輛，台灣馬自達將寄送車主信函並檢附掛號回郵信封，由車主寄回「汽車新領牌照登記書」及「行車執照」給台灣馬自達，以便辦理免費換發服務，更換後再寄還予車主，此項更換作業含郵寄往返時間約需二~三週。

若不便郵寄，車主也可親自至全台任一監理站申請換發「汽車新領牌照登記書」及「行車執照」，台灣馬自達將負擔其「牌照登記書補發申請規費」及「行車執照補發申請規費」。請於完成換發後，撥冗至台灣馬自達全台任一授權經銷據點，出示換發後的「汽車新領牌照登記書」及「行車執照」且繳費收據即可領取換發規費。

依主管機關規定，若車輛符合以下任一情況，台灣馬自達將無法代為辦理本次召回「汽車新領牌照登記書」及「行車執照」換發作業：
1.車輛仍有貸款設定，尚未清償或未取得清償證明。
2.車輛有未結清之交通違規案件，或積欠牌照稅、燃料費。
3.強制汽車責任保險的有效期限不足 30 日。
4.車輛已達定期檢驗日期，需先完成檢驗。
5.「汽車新領牌照登記書」或「行車執照」任一遺失或缺件。

台灣馬自達深知此次作業將帶來不便，為感謝受影響車主的理解與配合，車主完成「汽車新領牌照登記書」及「行車執照」換發變更後，至台灣馬自達全台任一授權維修服務中心執行定期保養時，即可獲贈噴油嘴清潔添加劑乙瓶。本贈品限搭配定期保養作業使用，恕無法攜出，每輛車限領乙次。

查詢是否為目標召回車輛網址：請點此
「汽車新領牌照登記書」及「行車執照」證件進度查詢網址：請點此

▲新年式Mazda CX-60休旅推新顏色！底盤懸吊升級。（圖／翻攝自Mazda）

▲CX-60 25S、33T輕油電車型也在召回名單內。

