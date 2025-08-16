【周焦點】日系進口休旅大降價90萬有找　Altis新年式曝　新LEXUS NX開賣

▲台灣Nissan 2款進口油電有感降價；新Altis曝光將有配備升級；新年式LEXUS NX開賣。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周有不少新年式新車陸續上市，還有新一代速霸陸Forester開賣，聚焦在競爭激烈的休旅市場，台灣Nissan近期都針對X-Trail e-Power、Kicks e-Power降價促銷，最低90萬內就有入主省油小休旅！

▲進口Kicks e-Power近期再度降價，直接殺到國產油電Corolla Cross地盤。

積極推動e-Power新能源技術（連結），原價151.9萬的進口X-Trail e-Power降價12萬來到139.9萬，而Kicks e-Power更有感，日前才降價20多萬，這回又再度釋出有感促銷，原價104.9萬的Kicks e-Power降價15.1萬來到89.8萬，2款車型都能搭配舊換新，分別瞄準TOYOTA RAV4、Corolla Cross地盤而來。

▲台灣新年式NX縮編，取標NX250的2.5升自然進氣車型。

這周LEXUS新車大軍叩關（連結）！除了有旗艦MPV LM、小休旅LBX，NX主力中型休旅也推出新年式，售價171萬起，與日本同步取消NX250車型，由NX200的2.0升自然進氣繼續擔任入門款，往上還有NX350、NX350h、NX450h+等動力。

▲TOYOTA Altis有望推新年式，補上關鍵的電子手剎車。

台灣神車TOYOTA Altis又要進化升級了（連結）！近期車安網出現Altis送測資訊，很有可能為新年式升級作準備，以目前動向來看，TOYOTA Altis較有可能跟進去年的Corolla Cross，補上關鍵的電子手剎車。

▲新一代Forester休旅正式上市！還帶來3款新車規劃。

新一代速霸陸Forester終於在台上市（連結）！售價129.8萬起，改款亮點的全新油電相較預售價更有10萬降幅來到149.8萬，同時台灣原廠也開始積極規劃未來新車動向，將由Solterra當先鋒，爾後還有e-Outback、Uncharted等2款全新休旅，準備在電動車市場一展拳腳。