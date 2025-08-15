「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了！運動款GR Sport超帥　預計搭2.5升油電

▲第6代TOYOTA RAV4備受矚目。（圖／AI示意圖合成）

記者徐煜展／綜合報導

北美、日本新一代TOYOTA RAV4還沒賣！台灣桃園機場已經出現第6代RAV4身影，疑似求快搶先進行送測認證，若這輛新RAV4是台灣原廠引進，以時程來看，明年1～2季就能買到新一代RAV4！但也可能只是入境經過台灣，不管如何6代RAV4現身確實已經掀起莫大討論。

▲台灣現身的紅車色GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

桃園機場現身的TOYOTA RAV4為6代主打的鮮豔紅色，而且還是超帥的GR Sport版本，目前海外6代RAV4將主力放在油電、PHEV等新能源動力上，台灣未來估計仍會以2.5升油電為主。

▲國外RAV4總共有3種外觀可選。

事實上，除了在台灣現身的TOYOTA RAV4 GR Sport外，國外還另有2款造型，分打主打都市的Core車型，採用「錘頭式」前臉設計，保留休旅厚重感，同時在線條處理上更為俐落洗練。針對日常通勤與城市駕駛環境進行懸吊調校，提升乘坐舒適性。

另還有5代曾販售過的ADVENTURE越野款，外觀配備專屬越野風格前保桿、水箱護罩與霧銀色車底護板，輪距加寬、輪拱更外擴，並採用專屬越野胎與黑色防刮套件，加高離地高度並重新調校懸吊系統。