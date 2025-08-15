ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了！運動款GR Sport超帥　預計搭2.5升油電

▲第6代TOYOTA RAV4於桃園機場卸貨被捕捉！（圖／AI示意圖合成）

▲第6代TOYOTA RAV4備受矚目。（圖／AI示意圖合成）

記者徐煜展／綜合報導

北美、日本新一代TOYOTA RAV4還沒賣！台灣桃園機場已經出現第6代RAV4身影，疑似求快搶先進行送測認證，若這輛新RAV4是台灣原廠引進，以時程來看，明年1～2季就能買到新一代RAV4！但也可能只是入境經過台灣，不管如何6代RAV4現身確實已經掀起莫大討論。

▲第6代TOYOTA RAV4於桃園機場卸貨被捕捉！（圖／AI示意圖合成）

▲台灣現身的紅車色GR Sport。（圖／翻攝自TOYOTA）

桃園機場現身的TOYOTA RAV4為6代主打的鮮豔紅色，而且還是超帥的GR Sport版本，目前海外6代RAV4將主力放在油電、PHEV等新能源動力上，台灣未來估計仍會以2.5升油電為主。

▲第6代TOYOTA RAV4於桃園機場卸貨被捕捉！（圖／AI示意圖合成）

▲第6代TOYOTA RAV4於桃園機場卸貨被捕捉！（圖／AI示意圖合成）

▲國外RAV4總共有3種外觀可選。

事實上，除了在台灣現身的TOYOTA RAV4 GR Sport外，國外還另有2款造型，分打主打都市的Core車型，採用「錘頭式」前臉設計，保留休旅厚重感，同時在線條處理上更為俐落洗練。針對日常通勤與城市駕駛環境進行懸吊調校，提升乘坐舒適性。

另還有5代曾販售過的ADVENTURE越野款，外觀配備專屬越野風格前保桿、水箱護罩與霧銀色車底護板，輪距加寬、輪拱更外擴，並採用專屬越野胎與黑色防刮套件，加高離地高度並重新調校懸吊系統。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAHyundaiTucsonSUV休旅車HR-VCorolla Cross

國產「MG G50 Plus」MPV試駕！配備牛肉給滿、空間魔術師7人座新秀

首度來台！Range Rover「限量26台開發原型車」超美、世代橫跨55年

「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了！運動款GR Sport超帥　預計搭2.5升油電

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

台灣YAMAHA「新世代國民機車」添新色！輕巧車重1公升跑58.1KM

Nissan「7人座MPV」傳將小改款！搭最新e-Power、對決Noah／Voxy

129.8萬！台灣新「速霸陸Forester」上市　多款TOYOTA雙生休旅預告導入

「TOYOTA入門新小休旅」印度新年式30萬有找！安全有感升級、換新衣

129.9萬、不吃油可跑97公里！台灣TOYOTA新Prius上架　配備升級不漲價

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了！運動款GR Sport超帥　預計搭2.5升油電

台灣YAMAHA「7代勁戰」釋最新預告！全車LED、頭尾燈造型搶先看

129.9萬、不吃油可跑97公里！台灣TOYOTA新Prius上架　配備升級不漲價

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

台灣YAMAHA「新世代國民機車」添新色！輕巧車重1公升跑58.1KM

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

