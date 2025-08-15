129.8萬！台灣新「速霸陸Forester」上市　多款TOYOTA雙生休旅預告導入

▲台灣新一代Forester三車型發表上市！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣速霸陸Subaru於今8月15日正式發表新一代Forester休旅，現場也公開未來新車動向，Solterra電動休旅自今年完售下架後，全新改款也預告即將進軍台灣，比TOYOTA bZ4X手腳更快一步搶先登台。另還有e-Outback、Uncharted等2款休旅也都在未來計劃內。這3款電動休旅都比台灣和泰更快一步表明登台規劃。

▲速霸陸與Snow Peak露營品牌形象契合，Forester休旅強打戶外休閒一面。

睽違已久的新一代Forester休旅，台灣提供2款2.5升自然進氣，而台灣首次導入的S:HEV油電為頂規車型，售價分別為129.8萬、135.8萬、149.8萬，不僅新車發表上市，原廠更宣布與知名Snow Peak露營品牌展開聯名合作，未來消費者展間都有展示Snow Peak相關設備，與Forester休旅強調戶外休閒契合。

▲動力採用2.5升自然進氣與2.5升油電。

新一代Forester休旅2.5升自然進氣搭配CVT變速箱，繳出185匹馬力、25.2公斤米扭力，而2.5升油電引擎本體提供165匹馬力、21.6公斤米扭力，馬達為122匹馬力、28.2公斤米扭力，油電日前已在能源局曝光19km/L平均油耗，並具備超過1千公里續航。

▲外型更具霸氣的越野形象。

新一代 Forester 在視覺上更有越野休旅的硬派味，前水箱護罩變得更寬、更立體，搭配高架式車頂行李架與 LED 頭燈，質感與霸氣兼具。車長來到 4,655mm，車寬則是 1,830mm，比前一代略微放大一點點，整體比例看起來更壯碩，卻沒有變得笨重。

▲車內配備質感不差。

熟悉的水平式中控設計依然在，與WRX、Crosstrek等其他家族呼應，細節感相較上一代明顯提升。組裝與質感做得更到位，儀表板、門板採用多種材質鋪陳，搭配 Ultrasuede 類麂皮點綴，不過可惜儀錶仍是傳統的雙環指針，並未升級現在流行的全數位樣式。

全車系標配進階版 EyeSight 4.0，包含廣角單眼攝影機的 PCB 預防碰撞自動煞車、車道維持、主動車距控制巡航，還有駕駛異常自動煞停系統、360 度環景影像等。

▲小改款Solterra最快今年導入，電池續航有感升級。

今年舊款Solterra降價52.3萬，137.5萬就能入手已經提前銷售一空，如今台灣也將迎來海外最新小改款，其關鍵的小改款換上更大容量的74.7kWh電池，並加入電池預熱管理系統，續航成長25%來到458公里，未來台灣Solterra應會以雙馬達四驅持續作主打賣點。

▲Uncharted、e-Outback兩款電動休旅也即將登台。

除了小改款Solterra最快今年導入外，全新的e-Outback、Uncharted也都在未來目標，Uncharted就是TOYOTA電動版C-HR雙生兄弟，具有14吋中控螢幕，同時最大馬力可達338匹，前驅車型最大續航達584公里。

e-Outback也就是Trailseeker的歐規車名，該車與TOYOTA bZ Woodland為雙生車，車格比Solterra更長、更寬，後車廂可放4具行李箱，將搭配74.7kWh電池組，具有375匹最大馬力、靜止加速破百4.4秒表現，最大續航力可達450公里。