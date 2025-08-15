「TOYOTA入門新小休旅」印度新年式30萬有找！安全有感升級、換新衣

▲TOYOTA 印度推出Urban Cruiser Taisor新年式！安全全車系大升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

印度市場的 Toyota Urban Cruiser Taisor 新年式開賣！這次升級重點就是安全再進化，全車系直接標配 6 顆安全氣囊，再加上全新「藍黑色」車漆，整體質感和安全性一次拉滿。

▲新年式標配6具安全氣囊。

印度近期安全意識抬頭，有不少品牌入門車款都升級6具安全氣囊，TOYOTA意圖就是讓Urban Cruiser Taisor在同級小型休旅裡的安全水準更有說服力，也呼應印度市場近年越來越注重安全法規的趨勢。

▲推出更有質感的新車色。

除了安全升級，外觀也來點新花樣，新增 「藍黑色（Bluish Black）」 單色車漆，視覺效果比原本的色系更沈穩，也更有質感，相信會是許多買家心中的熱門色。

升級之後，印度當地售價落在7.89～13.19萬盧比之間，換算台幣大約是29～50萬，相比過去新台幣約有4千到1萬漲幅，考慮到安全配備直接加滿，CP 值其實不減反增。

動力方面沒變，依舊提供 1.2 升自然進氣三缸汽油引擎、1.0升三缸渦輪，有5速手排、6速自排等可選。配備上，像是 LED 頭燈、9 吋觸控螢幕（支援無線 Android Auto / Apple CarPlay）、後座冷氣出風口、無線手機充電等通通沒少。