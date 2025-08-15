ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA入門新小休旅」印度新年式30萬有找！安全有感升級、換新衣

▲TOYOTA 印度推出Urban Cruiser Taisor新年式！安全全車系大升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA 印度推出Urban Cruiser Taisor新年式！安全全車系大升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

印度市場的 Toyota Urban Cruiser Taisor 新年式開賣！這次升級重點就是安全再進化，全車系直接標配 6 顆安全氣囊，再加上全新「藍黑色」車漆，整體質感和安全性一次拉滿。

▲TOYOTA 印度推出Urban Cruiser Taisor新年式！安全全車系大升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式標配6具安全氣囊。

印度近期安全意識抬頭，有不少品牌入門車款都升級6具安全氣囊，TOYOTA意圖就是讓Urban Cruiser Taisor在同級小型休旅裡的安全水準更有說服力，也呼應印度市場近年越來越注重安全法規的趨勢。

▲TOYOTA 印度推出Urban Cruiser Taisor新年式！安全全車系大升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲推出更有質感的新車色。

除了安全升級，外觀也來點新花樣，新增 「藍黑色（Bluish Black）」 單色車漆，視覺效果比原本的色系更沈穩，也更有質感，相信會是許多買家心中的熱門色。

升級之後，印度當地售價落在7.89～13.19萬盧比之間，換算台幣大約是29～50萬，相比過去新台幣約有4千到1萬漲幅，考慮到安全配備直接加滿，CP 值其實不減反增。

動力方面沒變，依舊提供 1.2 升自然進氣三缸汽油引擎、1.0升三缸渦輪，有5速手排、6速自排等可選。配備上，像是 LED 頭燈、9 吋觸控螢幕（支援無線 Android Auto / Apple CarPlay）、後座冷氣出風口、無線手機充電等通通沒少。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAUrban Cruiser HyryderRAV4Urban Cruiser Taisor

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

推薦閱讀

「TOYOTA入門新小休旅」印度新年式30萬有找！安全有感升級、換新衣

「TOYOTA入門新小休旅」印度新年式30萬有找！安全有感升級、換新衣

台灣KIA「EV9旗艦電動休旅」召修　線控排檔瑕疵恐無法換檔

台灣KIA「EV9旗艦電動休旅」召修　線控排檔瑕疵恐無法換檔

129.9萬、不吃油可跑97公里！台灣TOYOTA新Prius上架　配備升級不漲價

129.9萬、不吃油可跑97公里！台灣TOYOTA新Prius上架　配備升級不漲價

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

最新文章

「TOYOTA入門新小休旅」印度新年式30萬有找2025-08-15

台灣KIA「EV9旗艦電動休旅」召修2025-08-14

台灣TOYOTA新Prius上架2025-08-14

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用2025-08-14

台鈴GSX-8T、DR-Z4重機油耗曝2025-08-14

邁巴赫S680翡翠島版亮相2025-08-14

BMW傳開發「旗艦越野休旅」2025-08-14

台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」升級全速域ACC2025-08-14

「新年式TOYOTA Camry」北美開賣2025-08-14

熱門文章

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用2025-08-14

台灣TOYOTA新Prius上架2025-08-14

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

邁巴赫S680翡翠島版亮相2025-08-14

「新年式TOYOTA Camry」北美開賣2025-08-14

台鈴GSX-8T、DR-Z4重機油耗曝2025-08-14

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感2025-08-13

瑞典超跑再刷新全球最速紀錄2025-08-13

BMW傳開發「旗艦越野休旅」2025-08-14

相關新聞

129.9萬、不吃油可跑97公里！台灣TOYOTA新Prius上架　配備升級不漲價

129.9萬、不吃油可跑97公里！台灣TOYOTA新Prius上架　配備升級不漲價

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

塞車福音！台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」能回原廠升級全速域ACC

塞車福音！台灣「LEXUS ES、UX 舊車主」能回原廠升級全速域ACC

「新年式TOYOTA Camry變帥了」北美開賣！售價小漲折合新台幣87萬

「新年式TOYOTA Camry變帥了」北美開賣！售價小漲折合新台幣87萬

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「高級版RAV4」日媒曝大改款時程　換搭1.5渦輪、油電動力

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

129.9萬、不吃油可跑97公里！台灣TOYOTA新Prius上架　配備升級不漲價

129.9萬、不吃油可跑97公里！台灣TOYOTA新Prius上架　配備升級不漲價

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

邁巴赫「最尊榮房車」S680翡翠島版亮相！限量25台、座艙奢華滿點

邁巴赫「最尊榮房車」S680翡翠島版亮相！限量25台、座艙奢華滿點

「新年式TOYOTA Camry變帥了」北美開賣！售價小漲折合新台幣87萬

「新年式TOYOTA Camry變帥了」北美開賣！售價小漲折合新台幣87萬

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366