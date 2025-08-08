台灣「Nissan進口油電休旅」降12萬！1.5升動力省油省稅金

▲Nissan X-Trail e-Power有感降價12萬！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

前有Kicks e-Power降價20.1萬，這回輪到學長X-Trail e-Power，目的就是為了讓更多消費者認識Nissan e-Power主打的新能源科技，原價151.9萬的X-Trail e-Power，這回降價12萬來到139.9萬，不僅省油也省稅金！

▲除了降價促銷，電池系統享有8年或16萬公里保固。

Nissan 第二代 e- Power油電系統，主打「引擎發電、馬達驅動」，1.5升引擎主要作為供電使用，開起來更像電動車，還結合 e-4ORCE 雙馬達四驅系統，動力輸出更平穩、加速也夠帶勁，除了降價12萬，還針對重要的電池系統祭出8年或16萬公里保固。

X-Trail e-Power不只會跑省油，配備也不馬虎，像是 ProPILOT 智行安全、AVM 360 度環景、12.3 吋數位儀表、BOSE 音響等都一次到位，實力放眼同級車款毫不遜色。

X-Trail e-Power如今降價至 139.9 萬，馬上擠進中型休旅主戰區，對於想要升級油電但又想要四驅、配備滿滿的消費者來說，確實是一個不錯的時機點。