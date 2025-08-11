台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光！近期將推新年式升級配備

▲末代的TOYOTA神車Altis有新動作！將透過配備升級升戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

就算在末代的TOYOTA Altis仍持續透過新年式提升競爭力，近來車安網悄悄曝光Altis送測資訊，從日前北美、日本Corolla動向來看，台灣有望藉由新年式針對安全配備再強化，說不定台灣Altis終於有望補齊電子手剎車作為主要賣點。

▲車安網陸續曝光即將上市的新車。（圖／翻攝自車安網）

近期車安網曝光不少新車動向，包含8月15日發表的新一代速霸陸Forester、8月20日的全新MG G50 Plus，就連末代的TOYOTA Altis也現身最新合格證名單中，很有可能就是為了接下來新年式作準備。

▲北美日前升級新數位儀錶。台灣有可能升級電子手剎車。

事實上，目前TOYOTA Corolla、台灣Altis都已達末代，海外更有持續消息表示，將在明年釋出新一代，不過作為全球暢銷房車的Corolla車系，日本先前將盲點偵測、RCTA列為全車系標準配備，北美則有全數位儀錶等，而台灣Altis有望導入關鍵的電子手剎車，畢竟日前改款的Corolla Cross都有了，電子手剎車是國人敲碗已久的許願的好配備。

台灣現售Altis提供1.8升汽油、1.8升油電，售價72.5與85.5萬起，另還有運動取向的Altis GR Sport，採用2.0升汽油，售價91.5萬。