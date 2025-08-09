ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

▲TOYOTA Sienta最後出清即將說再見；MG ZS推新車型更便宜；比亞迪積極布局台灣市場。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA Sienta最後出清即將說再見；MG ZS推新車型更便宜；比亞迪積極布局台灣市場。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周車壇大事非比亞迪莫屬，比亞迪積極布局台灣市場，不僅有多款新車註冊，更開始與政府高層接觸；TOYOTA、MG都有不少好康新車打促銷，TOYOTA Sienta最後出清下殺6字頭就能入手；MG ZS推入門款新車型，直接下殺到70萬有找級距。

▲TOYOTA Sienta最後出清即將說再見；MG ZS推新車型更便宜；比亞迪積極布局台灣市場。（圖／翻攝自各車廠）

▲比亞迪動作頻頻，有可能會從泰國地區進口導入。

比亞迪登台計劃掀起車壇、政界口水戰，從目前動向來看，比亞迪較可能從泰國進口方式導入（連結），並有5人座油電休旅、7人座MPV等規劃，不過經濟部更於本周表示，將會嚴密監視比亞迪動向，不會輕易讓比亞迪叩關！

▲TOYOTA Sienta最後出清即將說再見；MG ZS推新車型更便宜；比亞迪積極布局台灣市場。（圖／翻攝自各車廠）

▲MG ZS殺入70萬有找地盤。

MG ZS價差與對手TOYOTA Yaris Cross越來越接近（連結），原廠針對ZS車系推出全新心動版，相較原本的76.9萬車型，新車型來到69.9萬，不僅便宜7萬，也殺入70萬有找級距，肯定讓Yaris Cross帶來不少壓力。

▲TOYOTA Sienta最後出清即將說再見；MG ZS推新車型更便宜；比亞迪積極布局台灣市場。（圖／翻攝自各車廠）

▲國產MPV TOYOTA Sienta最後促銷下殺6字頭。

去年官宣停產的TOYOTA Sienta還買得到（連結）！今年持續有掛牌交車的TOYOTA Sienta，經銷商祭出最後出清甜甜價，原售價76.2萬的5人座車型，現在成交價能下殺到6字頭，這也就代表TOYOTA Sienta今年真的要說再見。

▲TOYOTA Sienta最後出清即將說再見；MG ZS推新車型更便宜；比亞迪積極布局台灣市場。（圖／翻攝自各車廠）

▲Kona Electric折價15萬作出清，即將告別台灣市場。

去年上市的新一代Hyundai Kona電動小休旅即將告別（連結），原價139.9萬的Kona Electric原廠祭出折價15萬優惠，待庫存銷售完畢後，Kona Electric就會告別台灣市場，未來交棒給Casper 電動版Inster，鎖定更入門的電動休旅戰場。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMGMPVRAV4ZS比亞迪Yaris Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

推薦閱讀

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

福斯廂型車「T7化身貨卡車」！載貨能力更強不失乘客舒適性

福斯廂型車「T7化身貨卡車」！載貨能力更強不失乘客舒適性

Jaguar成立90周年「推全新XFL限量版」！基於2015年架構僅大陸有賣

Jaguar成立90周年「推全新XFL限量版」！基於2015年架構僅大陸有賣

大陸長城柴油皮卡車「即將進軍英國市場」！性價比壓過福斯＆五十鈴

大陸長城柴油皮卡車「即將進軍英國市場」！性價比壓過福斯＆五十鈴

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見！對手鎖定比亞迪、特斯拉

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見！對手鎖定比亞迪、特斯拉

台灣「Nissan進口油電休旅」降12萬！1.5升動力省油省稅金

台灣「Nissan進口油電休旅」降12萬！1.5升動力省油省稅金

最新文章

【周焦點】比亞迪將登台、TOYOTA MG促銷2025-08-09

福斯廂型車T7化身貨卡車2025-08-09

Jaguar成立90周年推全新XFL限量版2025-08-08

大陸長城皮卡車即將進軍英國市場2025-08-08

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見2025-08-08

台灣「Nissan進口油電休旅」降12萬2025-08-08

Range Rover高性能輕量化車型登場2025-08-08

賓士AMG油電超跑馬力上看1000匹2025-08-07

福斯「親民版Cayenne」傳停產2025-08-07

Hyundai、GM通用宣布合作2025-08-07

熱門文章

福斯廂型車T7化身貨卡車2025-08-09

Infiniti旗艦7人座休旅新年式2025-08-07

台灣「Nissan進口油電休旅」降12萬2025-08-08

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見2025-08-08

大陸長城皮卡車即將進軍英國市場2025-08-08

Jaguar成立90周年推全新XFL限量版2025-08-08

「TOYOTA神車小休旅」外觀、內裝好料全上2025-08-06

「Nissan入門小休旅」黑化超帥僅賣31萬2025-08-07

「新一代TOYOTA Corolla」要來了2025-08-05

Infiniti「3款概念車」預告2025-08-07

相關新聞

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見！對手鎖定比亞迪、特斯拉

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見！對手鎖定比亞迪、特斯拉

Hyundai、GM通用宣布合作！3年推5款新車　年銷量估逾80萬台

Hyundai、GM通用宣布合作！3年推5款新車　年銷量估逾80萬台

「TOYOTA INNOVA」越賣越夯印度賣破120萬輛！銷售20年破紀錄

「TOYOTA INNOVA」越賣越夯印度賣破120萬輛！銷售20年破紀錄

黃國昌反擊爆料「比亞迪宴會牽線人」　三立主管遭停職

黃國昌反擊爆料「比亞迪宴會牽線人」　三立主管遭停職

郭智輝「假訊息」遭解讀打臉川普　經部急致歉：部長語意不精確

郭智輝「假訊息」遭解讀打臉川普　經部急致歉：部長語意不精確

讀者迴響

熱門文章

福斯廂型車「T7化身貨卡車」！載貨能力更強不失乘客舒適性

福斯廂型車「T7化身貨卡車」！載貨能力更強不失乘客舒適性

Infiniti「旗艦7人座休旅」新年式登場！Sport運動版又帥又霸氣

Infiniti「旗艦7人座休旅」新年式登場！Sport運動版又帥又霸氣

台灣「Nissan進口油電休旅」降12萬！1.5升動力省油省稅金

台灣「Nissan進口油電休旅」降12萬！1.5升動力省油省稅金

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見！對手鎖定比亞迪、特斯拉

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見！對手鎖定比亞迪、特斯拉

大陸長城柴油皮卡車「即將進軍英國市場」！性價比壓過福斯＆五十鈴

大陸長城柴油皮卡車「即將進軍英國市場」！性價比壓過福斯＆五十鈴

Jaguar成立90周年「推全新XFL限量版」！基於2015年架構僅大陸有賣

Jaguar成立90周年「推全新XFL限量版」！基於2015年架構僅大陸有賣

「TOYOTA神車小休旅」外觀、內裝升級好料全上！台灣好想要1.5升油電

「TOYOTA神車小休旅」外觀、內裝升級好料全上！台灣好想要1.5升油電

「Nissan入門小休旅」黑化超帥折合新台幣僅31萬！印度1.0升雙動力開賣

「Nissan入門小休旅」黑化超帥折合新台幣僅31萬！印度1.0升雙動力開賣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366