【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

▲TOYOTA Sienta最後出清即將說再見；MG ZS推新車型更便宜；比亞迪積極布局台灣市場。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周車壇大事非比亞迪莫屬，比亞迪積極布局台灣市場，不僅有多款新車註冊，更開始與政府高層接觸；TOYOTA、MG都有不少好康新車打促銷，TOYOTA Sienta最後出清下殺6字頭就能入手；MG ZS推入門款新車型，直接下殺到70萬有找級距。

▲比亞迪動作頻頻，有可能會從泰國地區進口導入。

比亞迪登台計劃掀起車壇、政界口水戰，從目前動向來看，比亞迪較可能從泰國進口方式導入（連結），並有5人座油電休旅、7人座MPV等規劃，不過經濟部更於本周表示，將會嚴密監視比亞迪動向，不會輕易讓比亞迪叩關！

▲MG ZS殺入70萬有找地盤。

MG ZS價差與對手TOYOTA Yaris Cross越來越接近（連結），原廠針對ZS車系推出全新心動版，相較原本的76.9萬車型，新車型來到69.9萬，不僅便宜7萬，也殺入70萬有找級距，肯定讓Yaris Cross帶來不少壓力。

▲國產MPV TOYOTA Sienta最後促銷下殺6字頭。

去年官宣停產的TOYOTA Sienta還買得到（連結）！今年持續有掛牌交車的TOYOTA Sienta，經銷商祭出最後出清甜甜價，原售價76.2萬的5人座車型，現在成交價能下殺到6字頭，這也就代表TOYOTA Sienta今年真的要說再見。

▲Kona Electric折價15萬作出清，即將告別台灣市場。

去年上市的新一代Hyundai Kona電動小休旅即將告別（連結），原價139.9萬的Kona Electric原廠祭出折價15萬優惠，待庫存銷售完畢後，Kona Electric就會告別台灣市場，未來交棒給Casper 電動版Inster，鎖定更入門的電動休旅戰場。