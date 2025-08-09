ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「新一代TOYOTA RAV4」雙生休旅現身！2.0升油電、3種動力台灣敲碗想要

記者徐煜展／綜合報導

北美、日本今年發表的第6代TOYOTA RAV4成為熱門話題，而大陸也準備發表RAV4雙生車Wildlander休旅，廣汽豐田最新送測的Wildlander威蘭達休旅已經曝光，預計近期發表上市，甚至還有超香的2.0升油電！

▲大陸Wildlander提供3種動力，有2.0升汽油與2.0升油電、2.5升油電。

從外觀來看，廣汽豐田的新一代Wildlander休旅基本與海外6代RAV4相同，採用海外標準款Core車型設計，而最大差異在車尾，新一代Wildlander車尾特別用上字母Logo排列取代原本RAV4字樣，讓新一代Wildlander顯得更有辨識度來與RAV4作差異。

新Wildlander尺碼4,600x1,855x1,680mm、軸距2,690mm，提供多種車色與鋁圈造型，而最重要的動力配置，除了與海外相同有2.5升油電外，大陸Wildlander休旅另有2.0升汽油與專屬的2.0升油電。

2.0升油電，具備第5代THS技術，在日前的油電Camry上擁有197匹綜效馬力，油耗22.2km/L，相較2.5升油電229匹綜效馬力、21.97km/L油耗，2.0升油電更是台灣市場夢寐以求的動力。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

