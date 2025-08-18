ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Honda「油電CR-V」傳重返日本市場　台灣國產化or導入美規快了？

▲CR-V e:HEV。（圖／翻攝自大陸東風本田）

▲CR-V e:HEV油電傳出將回歸日本市場，最快在10月亮相，不過很可能與Odyssey模式一樣，由大陸逆輸入的方式販售。（圖／翻攝自大陸東風本田，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）當家休旅CR-V一直是銷售主力，最近日媒也傳出油電版CR-V e:HEV最快在10月重新回歸日本市場，透過更適合一般消費者、且親民的油電動力搶攻市場，甚至油電CR-V也可能循Odyssey模式，以大陸逆輸入的方式販售。

事實上，Honda今年7月才在日本推出氫動力版本的CR-V e:FCEV，不僅890.49萬日圓（折合新台幣約181.2萬）的售價驚人，且僅限租賃使用，對一般消費市場並無誘因。

▲CR-V e:HEV。（圖／翻攝自大陸東風本田）

▲CR-V e:HEV採2.0升油電，綜效馬力可達184匹，油耗表現也更出色。

據了解，此次日規油電CR-V e:HEV尺碼相同，動力與Civic同樣為2.0升e:HEV，以2.0升4缸汽油引擎、雙馬達及電池組成，綜效馬力達184匹、最大扭力32公斤米，WLTC平均油耗可望落在17.0-18.2km／L。不過，油電CR-V e:HEV很可能與Odyssey模式相同，以大陸逆輸入的方式販售

日媒《最新自動車情報》也提到，油電CR-V除了有標準版外，也有望增添RS車型，具有專屬的外觀設計、懸吊配置，售價有望落在450萬-550萬日圓左右，折合新台幣約91.6萬至119.4萬，當地競爭對手瞄準TOYOTA Harrier Hybrid。

Honda CR-V自1995年上市，當時Honda為進軍北美市場為主，在車身尺碼較大下於日本販售不佳，原廠也在2016年停止日本販售，儘管後來在2018年回歸，但隨後又在2022年停售。此次傳出油電CR-V回歸日本市場，對於台灣本田後續是否有望國產化、或是導入美規車型也值得期待。

▲CR-V e:HEV。（圖／翻攝自大陸東風本田）

▲台灣市場方面，則有望以導入美規車型、或是國產化生產販售，最快在明年就會有消息。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車油電休旅Honda本田CR-VeHEV日本台灣東風逆輸入國產化

