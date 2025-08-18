「賓士入門小休旅不停產」還有下一代！換1.5升全新動力、電動版

▲海外出現新一代GLA測試車！預計與CLA採最新技術打造。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）的小車家族又有新進展！隨著大改款CLA問世後，近日海外已捕捉到全新一代 GLA 測試車身影，代表這款人氣豪華入門休旅SUV正在為大改款暖身。過去CLA、A-Class、GLA三兄弟同屬一個平台，不過隨著A-Class確定未來將停產，家族結構也將重新洗牌。

▲新一代CLA問世後，為入門家族帶來有感戰力布局。

雖然A-Class告別在即，但賓士並不打算放棄小車市場，日前率先推出全新一代 CLA，不僅延續動感轎跑設計，還導入最新科技與電氣化動力。而這次現身的GLA，推測會和CLA一樣，朝著「新世代設計語言」同步進化。

▲下一代GLA預期跟上CLA腳步，導入最新世代象徵。

外型依舊維持小巧精緻的SUV比例，不過頭尾燈組都用上厚重偽裝，暗示將換上全新燈型設計；車身線條看起來更流暢，預期會和CLA一樣走更俐落、科技感的路線。至於內裝部分，外界推測將跟隨新一代CLA的腳步，搭載最新科技系統，其座艙具有14吋多媒體螢幕與10.25吋數位儀錶。

動力配置將以CLA的1.5升輕油電動力為主，此外新一代CLA也出現全新的電動版車型，搭載高達85度電池，擁有792公里續航力，這些配置都會成為下一代GLA進化方向。