ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

圖文／7Car 小七車觀點

面對全球電動化趨勢，多數品牌都將高級房車作為純電轉型的實驗場，尤其強調靜肅性與線性動力的電動系統，更容易與高端形象連結。不過這一點在 Genesis G80 Electrified 身上，卻顯然沒有奏效。近日原廠悄悄將這款純電旗艦房車自美國市場撤下，並證實已全面停售，等同結束 G80 純電版的北美銷售生涯。

▲G80 Electrified 已在 Genesis 美國官網下架。

事實上，G80 Electrified 早在不久前就已默默自 Genesis 美國官網下架，引發不少關注。如今官方雖未明說具體原因，但從銷售數字來看，市場反應冷淡或許才是真正主因。根據美國當地媒體揭露，該車去年僅售出 140 輛，今年上半年更只交出 77 輛成績，與同品牌其他電動車相比明顯乏力，加上全數由南韓進口，在美需繳納 15% 關稅，無疑加重產品競爭壓力。

儘管 G80 Electrified 並非出自專屬純電平台（與 GV60 相異），但原廠仍成功在車體內部配置容量達 87.2 kWh 的電池組，並搭配雙馬達設定，提供 365 匹最大馬力與 454 公里續航表現（約 282 英里），以同級車標準來說並不算失色。然而產品定位曖昧、價格區間尷尬，再加上品牌於美國市場布局尚未完全成熟，也讓這款電動房車未能吸引到足夠目光。

Genesis 表示，品牌未來仍將視市場趨勢與消費者需求調整車款配置，強調目前旗下仍維持多款燃油與純電產品併行，包括 G70、2.5T 與 3.5T 動力版本的 G80、旗艦 G90、電動 SUV GV60、由美國生產的 GV70 Electrified 等主力車系。不過隨著 G80 Electrified 正式告別，也代表 Genesis 在美國市場短期內將缺乏純電房車產品，後續是否有新世代 EV 平台重返此級距，仍有待觀察。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：GenesisHyundai現代G80Electrified電動車豪華房車汽車新車美國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

推薦閱讀

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

賓利「最強敞篷W12引擎超跑」現身！經典賽車彩繪上身有夠帥

賓利「最強敞篷W12引擎超跑」現身！經典賽車彩繪上身有夠帥

最新文章

Vauxhall全新概念慕尼黑車展登場2025-08-17

TOYOTA最新油電車碳排放減少9成2025-08-17

福斯南美版Amarok皮卡車2027登場2025-08-17

韓系豪華電動房車悄悄退出美國市場2025-08-17

美國電動車廠越野休旅概念亮相2025-08-17

賓利最強敞篷W12引擎超跑現身2025-08-17

Honda首款豪華電動性能休旅亮相2025-08-16

Lexus新世代概念跑車帥氣亮相2025-08-16

【周焦點】日系休旅下殺90萬內　多款新車上市2025-08-16

國產「MG G50 Plus」MPV試駕2025-08-15

熱門文章

TOYOTA最新油電車碳排放減少9成2025-08-17

【周焦點】日系休旅下殺90萬內　多款新車上市2025-08-16

韓系豪華電動房車悄悄退出美國市場2025-08-17

Vauxhall全新概念慕尼黑車展登場2025-08-17

福斯南美版Amarok皮卡車2027登場2025-08-17

美國電動車廠越野休旅概念亮相2025-08-17

Nissan「7人座MPV」傳小改款2025-08-15

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用2025-08-14

這3國家狂買台灣機車！最大買家曝光2025-08-17

TOYOTA Harrier日媒曝大改款時程2025-08-14

相關新聞

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

白宮國安會前幕僚長「點名國民黨」　從根本削弱華府對台支持根基

白宮國安會前幕僚長「點名國民黨」　從根本削弱華府對台支持根基

俄羅斯為何賣掉阿拉斯加？　戰敗脫手的「遠東冰箱」變身石油金庫

俄羅斯為何賣掉阿拉斯加？　戰敗脫手的「遠東冰箱」變身石油金庫

中國又喊「台灣是中國的」　台駐索代表處駁：沒被統治過任何一秒

中國又喊「台灣是中國的」　台駐索代表處駁：沒被統治過任何一秒

華爾街日報：川普改口「願挺烏安全保障」　強調美軍不會出兵

華爾街日報：川普改口「願挺烏安全保障」　強調美軍不會出兵

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

TOYOTA最新油電車「碳排放減少9成」！加油充電外還能吃酒精

【周焦點】日系進口休旅大降價90萬有找　Altis新年式曝　新LEXUS NX開賣

【周焦點】日系進口休旅大降價90萬有找　Altis新年式曝　新LEXUS NX開賣

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

Vauxhall全新概念車「預告慕尼黑車展登場」！超吸睛造型搶先釋出

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

Nissan「7人座MPV」傳將小改款！搭最新e-Power、對決Noah／Voxy

Nissan「7人座MPV」傳將小改款！搭最新e-Power、對決Noah／Voxy

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

TOYOTA「新1.5、2.0引擎」目標多車型都能用！RAV4、Corolla有望都有份

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366