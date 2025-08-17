韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

圖文／7Car 小七車觀點

面對全球電動化趨勢，多數品牌都將高級房車作為純電轉型的實驗場，尤其強調靜肅性與線性動力的電動系統，更容易與高端形象連結。不過這一點在 Genesis G80 Electrified 身上，卻顯然沒有奏效。近日原廠悄悄將這款純電旗艦房車自美國市場撤下，並證實已全面停售，等同結束 G80 純電版的北美銷售生涯。

▲G80 Electrified 已在 Genesis 美國官網下架。

事實上，G80 Electrified 早在不久前就已默默自 Genesis 美國官網下架，引發不少關注。如今官方雖未明說具體原因，但從銷售數字來看，市場反應冷淡或許才是真正主因。根據美國當地媒體揭露，該車去年僅售出 140 輛，今年上半年更只交出 77 輛成績，與同品牌其他電動車相比明顯乏力，加上全數由南韓進口，在美需繳納 15% 關稅，無疑加重產品競爭壓力。

儘管 G80 Electrified 並非出自專屬純電平台（與 GV60 相異），但原廠仍成功在車體內部配置容量達 87.2 kWh 的電池組，並搭配雙馬達設定，提供 365 匹最大馬力與 454 公里續航表現（約 282 英里），以同級車標準來說並不算失色。然而產品定位曖昧、價格區間尷尬，再加上品牌於美國市場布局尚未完全成熟，也讓這款電動房車未能吸引到足夠目光。

Genesis 表示，品牌未來仍將視市場趨勢與消費者需求調整車款配置，強調目前旗下仍維持多款燃油與純電產品併行，包括 G70、2.5T 與 3.5T 動力版本的 G80、旗艦 G90、電動 SUV GV60、由美國生產的 GV70 Electrified 等主力車系。不過隨著 G80 Electrified 正式告別，也代表 Genesis 在美國市場短期內將缺乏純電房車產品，後續是否有新世代 EV 平台重返此級距，仍有待觀察。