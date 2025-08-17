美國電動車廠「全新越野休旅概念亮相」！824匹重新定義高性能SUV

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

美國純電車品牌 Lucid Motors 在今年 Monterey Car Week 發表全新 Gravity X Concept，藉由專屬外觀與越野套件，進一步強化旗下 Gravity SUV 的戶外探險能力。該概念車以高性能版本 Gravity Grand Touring 為基礎，原車搭載高達 824 hp 的純電動力，這次更針對底盤與車體進行多項升級。

在外觀上，Gravity X Concept 換上全新設計的前後保險桿，整合拖車勾與金屬護板，同時配備寬體輪距、加高懸吊、全地形胎、車身防刮護板與橘色飾條點綴。底盤升高與全新造型保險桿提升了接近角與離去角，雖未達專業攀岩等級，但已能應付更複雜的非鋪裝路面。此外，車頂加裝置物箱並整合 LED 照明，符合 Overlanding 旅行愛好者的需求。

內裝同樣呼應外觀設計，導入多處橘色飾條與麂皮材質方向盤，並採三排座椅配置，確保車主能在全家同行時仍享受越野與長途旅行樂趣。

Lucid 設計總監 Derek Jenkins 表示，Gravity 車系已重新定義高性能 SUV 的標準，而 Gravity X Concept 則在此基礎上延伸至更多越野情境，展現品牌在續航、動力與多功能性上的優勢。

雖然原廠並未透露是否會將 Gravity X Concept 量產，但在 Rivian R3X 等越野化電動 SUV 概念車獲得市場關注後，Lucid 顯然也看到了高性能與戶外探索結合的市場潛力。不過，品牌目前仍面臨 Gravity 量產推進的挑戰，因此短期內推出量產版的可能性仍待觀察。

Gravity X Concept 的問世，顯示 Lucid 正嘗試在豪華純電 SUV 級距中加入更多越野元素，藉此拓展產品吸引力，並回應越來越多消費者對於電動車在多地形適應能力上的期待。

關鍵字：LucidGravity電動車休旅車汽車新車電動美國新創越野X

