Nissan全新「油電X-Trail e-Power性能款」預告！省油休旅也能很熱血

▲日本原廠預告8月21日發表X-Trail e-Power NISMO。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

油電休旅也能很熱血！這回日本Nissan把性能招牌NISMO腦筋動在X-Trail e-Power身上，預告於8月21日發表X-Trail e-Power NISMO，除了擁有凶狠的套件、內裝設計外，動力、底盤懸吊也會大幅改良，要在賽道上逞兇鬥狠。

▲Nissan X-Trail過去曾推出NISMO套件。

過去Nissan X-Trail就曾推出外觀取向的NISMO套件車，而此回可是動力、底盤都會徹底經過NISMO性能化設定。預告中搭載 LED 日行燈、亮眼的鍍鉻格柵設計，四周則以 NISMO 標誌性的鮮紅色裝飾點綴，散發濃厚的性能味道。

車輛動力系統預計沿用現行配置，也就是1.5升直列三缸 VC-Turbo 引擎作為發電機，並結合第2代的e-Power油電技術，動力輸出尚未公布，預計首發4款車型都會搭載e-4ORCE電子四驅帶來強悍的抓地能力。

此次X-Trail e-Power NISMO 的亮相，意味著Nissan進一步在休旅市場中，把NISMO、e-Power兩大不同屬性招牌作結合，對喜歡休旅卻不願放棄性能操控的車迷而言，是值得期待的新選擇。