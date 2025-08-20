ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
福斯「第2代大改款T-Roc」發表在即！搭全新油電動力、跑格更有型

▲第2代T-Roc 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯第2代大改款T-Roc發表在即，原廠也釋出最新預告照，並將提供豐富動力選擇。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）即將在IAA慕尼黑車展發表全新第2代大改款T-Roc，原廠也釋出最新預告照，預計新車將提供汽油、油電及BEV電動動力，後者將搭載福斯集團SSP（Scalable Systems Platform ）電動車平台，並且是第2款車型，具有高功率直流快充及進階駕駛輔助系統。

福斯T-Roc於歐洲相當暢銷，經常與自家Golf、雷諾Clio、Dacia Sandero 相媲美，因此原廠也對此次大改款T-Roc寄予厚望。從先前流出的圖片來看（報導請點此），新T-Roc將換上蜂巢式大型黑色水箱護罩，並具有新的頭燈造型、橫貫式燈條，車尾也有新的LED尾燈造型。

▲福斯25年式T-Roc上市。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯25年式T-Roc上市。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲T-Roc對福斯銷量至關重要，此次也將提供全新油電動力，並且也會有BEV電動版本，圖為現行款。

至於動力上，除了汽油編成外，也提供新的油電動力，該HEV油電動力將以汽油引擎與後軸電動馬達結合，運動方式與TOYOTA類似，並可根據需求在汽油、電動或油電模式間切換，該油電系統將同樣用在Golf與Tiguan上。福斯總裁Thomas Schafer提到，T-Roc將在南美洲、大陸生產，T-Roc油電車型將在南美洲市場扮演重要角色。

關鍵字：汽車休旅跨界Volkswagen福斯T-Roc大改款第2代SSP油電電動渦輪德系

